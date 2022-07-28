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聖荷西亞裔珍奶店 1年被竊5次 警方坦承：反應時間有點長

編譯組╱聖荷西27日電
聖荷西這家華裔經營珍珠奶茶店一年多來遭砸窗入店盜竊五次。 （電視新聞截圖）
聖荷西這家華裔經營珍珠奶茶店一年多來遭砸窗入店盜竊五次。 （電視新聞截圖）

聖荷西一家波霸奶茶店老闆說，自2021年開始，她的店鋪已五次被砸，遭闖入盜竊，她已經受夠了。

位於Branham Lane的Milk Tea Lab第一次遭砸是生在2021年1月，一個月後第二次，兩個月後第三次，八個月後第四次，第五次發生在上周末。

魏（音譯）店主說，從被盜的揚聲器、技術設備和金錢，到更換破碎玻璃的費用，入室盜竊的成本迅速增加。「我們每天都生活這樣的恐懼之中，想著：『我的上帝啊，他們可能會再次回來，』」"魏老板說。

「我們曾經有非常好的優質揚聲器，價值近四千元，我們希望為客戶提供一個良好的環境，但我非常害怕購買新的揚聲器會再次被搶劫」，她補充說。

魏說，前幾次她都報了警。但在去年3月的一次破門而入後，警察隔了一段時間才作出反應，她現在就懷疑報警是否有任何作用。

聖荷西警察局警官阿龐特（Steven Aponte）說：「在過去的一年裏，我們的反應時間是有點長，特別是當城市裡同時發生重大事件時。

警方說，去年3月，警察直到一個半小時後才關注到魏店主的電話。阿龐特指出，當警方知道嫌疑人已經離開並且沒有人受傷時，一個半小時的反應時間並不罕見。

警方補充說，人員配置方面的挑戰意味著他們必須確定優先次序，但也表示，社區報告的每一起犯罪都是至關重要的。

阿龐特說：「我們在某一特定地點接到的服務電話越多，就會產生吱吱作響的輪子得到油的那種模式。」他指出，每一份報告都可以幫助警方追蹤一個地區的模式，甚至將信息聯系起來，為案件提供新的線索。

與此同時，這家奶茶店正在維持生計，他們向盜賊發出了懇求。「我希望那些做出這些事的人，請不要再將目標對準我們」，魏店主說，「我們現在的境況也是非常非常的有壓力」。

警察 聖荷西

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