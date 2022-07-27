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華人Uber司機遇害地 增設雙語警力 懸紅2萬緝凶

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警長阿姆斯壯表示，將在小西貢社區打造警局分站，調配警力，遏制犯罪。（記者劉先進／攝影）
屋崙警長阿姆斯壯表示，將在小西貢社區打造警局分站，調配警力，遏制犯罪。（記者劉先進／攝影）

針對Uber華裔送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）被槍殺事件，屋崙華埠商會26日聯合屋崙警局、屋崙各大商會，藍天使義工舉行記者會，呼籲投放資源，遏制針對亞裔的暴力和仇恨犯罪。

屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）表示，將仿照華埠降低犯罪的模式，在馮幹和遇害地點附近的小西貢越南裔社區，安排一名會說越南語的雙語聯絡警員。警局將和社區東主合作，利用辦公空間，在小西貢社區打造警局分站，調配警力，遏制飆升的犯罪。

當地將增設監視器

屋崙商會主席陳錫澎說，商會參與啟動的亞裔犯罪獎勵基金（Crimes Against Asians Reward Fund），決定懸賞7500元，希望市民提供抓捕殺害馮幹和嫌犯的線索。算上屋崙警局和「犯罪制止者」組織（Crimestoppers）1萬2500元的懸紅，懸賞獎金達2萬。另外，Verkada公司也決定捐贈一批監視器給小西貢社區，在當地安裝，方便犯罪發生時取證。屋崙市議員盛桃（Sheng Thao）、泰勒（Loren Taylor）等出席活動。

屋崙商會主席陳錫澎說，商會參與啟動的亞裔犯罪獎勵基金，決定懸賞7500元，希望市...
屋崙商會主席陳錫澎說，商會參與啟動的亞裔犯罪獎勵基金，決定懸賞7500元，希望市民提供抓捕殺害馮幹和嫌犯的線索。（記者劉先進／攝影）

香港移民、Uber送餐司機馮幹和17日送女友Judy到華埠買菜後，開車到東屋崙13街2000街區、自家門口附近等待外賣派單，在五秒鐘內遭遇兩個劫匪槍殺，震驚社區。警方已找到嫌犯車輛，正在收集取證。

阿姆斯壯說，為了回應馮幹和遇害事件，警方將在事發地區、以及相隔兩個街區的小西貢社區，調配警力，遏制犯罪。目前，屋崙警局在華埠採取加班巡邏的方式，犯罪和暴力事件大為降低。警員出現，可以震懾犯罪，也能在犯罪發生時，進行逮捕。「我們將使用相同的模式，在小西貢社區確定聯絡警官。有商戶準備（提供辦公空間），建設警局分站，讓警員直接辦公，服務社區。」

阿姆斯壯說，屋崙凶殺案相比去年下降12%，槍擊案減少20%以上，「我們正在使屋崙成為一個更安全的城市，但目前發生了66起凶殺案，數字仍然太大。警局將繼續與社區合作。」

調查慢？警長：人力不足

現場媒體質疑，為何警方沒有針對馮幹和等凶殺案進行更有效的調查？阿姆斯壯表示，犯罪越多，監控視頻越多，共享訊息越多，越需要警方調查員跟進。目前發生了66起凶殺案，數字巨大，需要人手頗多。但服役警員只有656個，而屋崙本應需要700多個警員。「屋崙範圍大，城市在增長，更多人需要公共安全，也需增加資源。人力不足，意味著警方響應時間推遲。所以，保留現有警員、增加招聘至關重要。」

屋崙華埠社區呼籲警方投放資源，遏制犯罪。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠社區呼籲警方投放資源，遏制犯罪。（記者劉先進／攝影）

灣區知名連鎖餐廳「緬甸愛與巨星餐廳」（Burma Love and Superstar Restaurants）、舊金山警官協會（SFPOA），此前聯合屋崙華埠商會，啟動針對亞裔犯罪獎勵基金。

陳錫澎說，希望市民提供線索，幫助逮捕殺害馮幹和的嫌犯，也希望犯罪者承擔後果，受害者家人獲得正義和公平。

藍天使隊員、14歲的學生鄺鍵宗（Jacky Kuang）表示，他和家人移民來美國，是為了過上更好的生活。馮幹和也是如此。在7月17日，馮幹和早上醒來，以為只是普通的一天，去上班。但不幸的是，有人靠近他的車子，讓他從車內出來（準備劫車）。在幾秒鐘內，他被槍殺，在一個理應感到安全的地方被殺。「我厭倦了在一個槍枝暴力問題嚴重的城市，過童年生活。在過去的兩年中，槍枝暴力一直是這個城市的巨大問題。我們需要社區的努力和團結，改變現狀。」

屋崙華埠商會，26日聯合屋崙警局、屋崙各大商會，藍天使義工舉行記者會，呼籲投放資...
屋崙華埠商會，26日聯合屋崙警局、屋崙各大商會，藍天使義工舉行記者會，呼籲投放資源，遏制針對亞裔的暴力和仇恨犯罪。（記者劉先進／攝影）

屋崙 華埠 亞裔

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