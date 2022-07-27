抗議加薪太少 田德隆住屋援助中心員工今罷工

舊金山田德隆住屋援助中心（Tenderloin Housing Clinic）標誌。（取材自臉書）

協助低收入市民的舊金山 田德隆住屋援助中心（Tenderloin Housing Clinic）數百名員工計畫27日罷工 一天，要求調高薪資。田德隆住屋援助中心是舊金山規模最大的散房建築物管理機構。

99%的中心員工已於5月間表態支持罷工，隨後工會與中心主管進行談判，然而無法達成協議。目前勞資雙方對處理員工工作壓力方面已有所進展，中心每個員工可得三日精神療養假期，但工資問題雙方仍無法達成妥協。

田德隆住屋援助中心工會總裁、中心社區組織主管歐拉維克（Evan Oravec）指出，工資是生活根本，員工必須繳房租，瓦斯費不同調漲，還要花錢買生活必需品，員工需要更高的薪資。田德隆住屋援助中心工會屬於國際聯合地方工會1021（International Union local 1021）。

歐拉維克表示，田德隆住屋援助中心所提調整薪資標準不符員工所求，因為幅度過低。根據中心所提條件，辦公桌員工時薪為19元至21元，清潔工時薪為20元至22元，維修員工時薪22元至24元。

歐拉維克稱，資方調薪幅度太低，這種情形會引發「薪資壓縮」（pay compression）；有些稍有經驗的員工，領的薪資與調高後薪資相差無幾，如中心工作兩年的辦公桌員工時薪可達18.40元，與19元沒什麼差別，如此一來，所謂調薪毫無意義。

田德隆中心執行主任蕭屋（Randy Shaw）表示同意工會看法，資方所提調薪後低標準薪資太少；可是他認為罷工太短，效果可能不明顯，他將偕同部門經理向市府提出各項要求。

布里德市長與舊金山市議會於今年市政預算 中，決定增加市府簽約的非牟利機構基金，其中特別強調支援住屋部門；根據市政預算，取得政府提供基金的非牟利機構員工將可獲加薪5.25%，非牟利承包商員工加薪2.5%。

另外根據布里德市長辦公室資料，市府將撥款300萬元協助協助長期性住屋部門，如此處理個案經理時薪將可調高為25元。

蕭屋表示，中心辦公桌員工、清潔工、維修工人調薪後低標準工錢太少；不過調薪標準由無家可歸遊民與住屋服務部門所定，田德隆住屋服務中心決心推開這種調薪限制門檻。