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優勝美地「橡樹山火」煙霾飄至 灣區發空汙預警

記者李怡／舊金山報導
根據美國空氣質量指數發布，內華達山脈的空氣品質，因受到橡樹山火煙霧影響最嚴重，空氣品質從「中等」到「非常不健康」。（取材自airnow.gov）
根據美國空氣質量指數發布，內華達山脈的空氣品質，因受到橡樹山火煙霧影響最嚴重，空氣品質從「中等」到「非常不健康」。（取材自airnow.gov）

優勝美地國家公園日前爆發的「橡樹山火」(Oak Fire)，預計本周三濃煙將吹至舊金山灣區，將會影響灣區空氣品質。灣區空氣品質管理局(BAAQMD)周一晚間發出空氣品質預警，提醒民眾做好空氣汙染防護措施。

目前大火產生的煙霧已飄散到火場200哩以外的地區，包括太浩湖（Lake Tahoe）、內華達州部分地區、舊金山灣區等。美國西部消防局長協會（Western Fire Chiefs Association）顧問查格里斯（Kim Zagaris）說：「現在的空氣品質非常糟糕。」

預計到周三，大風會將橡樹山火火災中的煙霧輸送至灣區，但預計煙霧仍將會保持在高處。整個灣區可能會看到煙霧繚繞、朦朧的天空，在較高的海拔地區可能會聞到煙味。本周空氣品質，預計在空氣質量指數良好至中等範圍內，汙染物水平預計不會超過國家24小時健康標準，故沒有發出「愛惜空氣日」(Spare the Air)警報。

但情形也可能因天候變化而改變。空氣品質管理局提醒，如民眾聞到煙味，應避免暴露於濃煙之中，這對保護自身健康至關重要。空氣品質管理局建議民眾盡可能留在室內，並緊閉門窗直至煙霧消散為止，還要謹記，將空調和汽車通風系統設定為內循環，阻礙車外空氣流入車內。

濃煙會刺激眼睛和呼吸管道，造成咳嗽、喉嚨沙啞或鼻竇受刺激。由於增加的粒子會引發氣喘，因此患有哮喘、肺氣腫或慢性阻塞肺病(COPD)人士的風險會更高。兒童、長者或任何呼吸道疾病患者，特別易受空氣汙染水平升高影響，應考慮採取額外措施避免暴露於汙染的空氣之中。如需查詢即時空氣品質資料，可登錄BAAQMD網站：www.baaqmd.gov

另外，優勝美地國家公園附近的「橡樹山火」已造成當地數千名居民撤離、煙霧擴散到方圓數百哩外，據本報消息，現場消防員表示，目前火勢延燒的速度已明顯減緩。

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