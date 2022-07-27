徐安失言被逼下台 華裔社區聲援

徐安表示，自己會盡最大的努力，繼續服務學區，不會主動提出辭職。（記者李怡/攝影）

舊金山 聯合學區 新任華裔 教委徐安失言風波持續發酵，在繼市議員華頌善、陳詩敏等官員和組織促其辭職之後，非裔民權組織「全國有色人種協進會」（NAACP）舊金山市分會，也發聲要求徐安辭職。但與此同時，舊金山華裔社區民眾及各界人士，也有許多支持徐安的聲音，許多人表示，徐安及時道歉並與社區即時溝通，展現領導力。

徐安是在填寫舊金山家長行動小組（San Francisco Parent Action）候選人問卷時，在回答學區如何改善邊緣化學生學業成績的問題時表示，「非裔和西語裔學生面臨的最大挑戰是缺乏家庭的支持」、「住房和糧食不安全導致家庭環境不穩定，加上缺乏家長鼓勵，使學生無法專注或重視學業。」未料引發軒然大波。

NAACP舊金山市主席布朗（Amos Brown）發表聲明指出，徐安的評論表明她與非裔社區之間存在嚴重脫節的問題，並且將系統性種族主義造成的負面影響，歸罪於被歧視的群體。

不過，市長布里德、公辯律師岡薩雷茲（Matt Gonzalez）和華裔家長諮詢委員會（Chinese Parent Advisory Council）及社區人士，都力挺徐安。

華裔社區活動人士林志斯表示，徐安一直在用積極的行動和正面的態度參與學區工作；對於失言，她即時承認錯誤並道歉。很多美國的官員甚至總統都難免犯下失言的錯誤，如果她沒有一次改正的機會就遭勸請辭職，這對每個用心致力於社區服務的人來說，都是極其不公平的。

岡薩雷茲說：「我覺得她（徐安）是一位非常善良且做事周到的人，我認為應該原諒她，同時也鼓勵其他人也這麼做。認識徐安的人都知道，她不是種族主義者；我相信，大家都曾說過一些我們事後覺得後悔的話。」

繼續力挺徐安的華裔家長諮詢委員會在社群媒體上發文說：「徐委員不當的措辭造成了傷害，但她及時的道歉和對社區的承諾，展現了領導力。」

市長布里德對此回應稱，徐安使用的字眼會讓非裔與棕色族裔看到很傷心，但她第一時間公開道歉，並且與社區內的家長和成員積極溝通。布里德表示，不要讓這個事件演變成為政治分裂，而是要消除族裔和社區之間的誤解，共同面對，解決好社區內的問題。作為教育委員的徐安也會從中學習成長，更好的服務於社區。

面對多方壓力，徐安表示，她會盡最大的努力為學區做好服務，不會主動提出辭職。