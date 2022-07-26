我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

本報與哥大合辦 模擬創業競賽 兩岸三地包辦前3

記者王子涵／舊金山報導
冠軍PetPartner。（記者王子涵／翻攝）
冠軍PetPartner。（記者王子涵／翻攝）

由世界日報與哥倫比亞大學商學院聯合主辦的2022年「模擬創業競賽」（Model Entrepreneur，簡稱ME），在本月中（14日）落下帷幕。200支來自世界各地的隊伍參加了比賽。除美國外，參賽隊伍包括中國、日本、南韓、台灣、香港澳門，以及歐洲和加拿大。在經過三個月比拚後，88支隊伍進入決賽。最終冠軍由來自香港的PetPartner奪得，亞軍是來自北京的Easy Math，第三名是來自台北的Protagonists。

經過此次競賽，年輕的創業家們獲益良多，不僅得到了來自哥大商學院教授以及創業家們的提點和建議，更是在團隊協作的過程中相互學習、共同成長。在談到未來的計畫時，他們都表示會將自己的商業企畫書修改完善，不會停留於參加比賽，希望有一天付諸執行，讓理想成現實。

冠軍團隊PetPartner的主題是專注於解決寵物贍養問題，希望幫助寵物主在所創建的網站上，快速便捷地找到相關問題的答案，而不用花費時間尋找資料或前往獸醫診所。這個想法來源於組員Catalyn Teng的親身經驗，她的寵物狗得了一種皮膚病，在她嘗試尋找治療方法時，發現網上的資料十分分散、無序，所以她希望成立這樣的信息平台幫助大家。

時差成了Petpartner組員參賽最大的困難。「我們無法線下見面，因為我們有不同的暑期計畫。」Tingting說，「但我們堅持在群組中更新最新的文件、信息，並安排線上會議，完成目標。」她表示，在極短的時間內，表達自己完整的商業創意，也是一大挑戰，「我們仍是高中生，面對專業的教授，以及有著現實商業經驗的創業家，我們備受挑戰。但最終獲得冠軍，我們感到十分開心。」

組員Standly坦言，從來沒有想過能得冠軍，最終的結果出乎所有人的預料。他說：「我從中學到的是，如果你保持自信，付出時間和精力，朝著既定的目標努力，期盼的結果最終會發生的。」

第二名Easy Math隊的新創想法，是建立以人工智能驅動、幫助學生學習數學的網站，並以此激發學習活力。團隊執行長Bill表示，在調研了超過100位不同背景的學生後，他發現學生普遍有這樣的需求。四位成員相識於一門商業管理課程，並參加過相同的矽谷新創培訓項目，於是便組隊參加此次ME競賽。

隊員Serere Zhang表示，製作路演、推廣影片是最大的挑戰，整個過程十分艱難。「由於規則限制，我們不得不將產品介紹和我們的想法壓縮在三分鐘以內表達出來，我們下了很大的工夫。」她補充道，在傾聽導師的建議，以及觀看其他小組的視頻後，團隊成員深受啟發，受益良多。Bill表示，小組討論經常會非常激烈，組員們的想法有時會有很大不同。此次比賽後，也讓他們學會更加耐心地傾聽別人的觀點，學會團隊協作。

第二名Easy Math。（記者王子涵／翻攝）
第二名Easy Math。（記者王子涵／翻攝）

第三名Protagonists隊在選定研究方向時，出現了兩個分歧，即最近很火的「元宇宙」（Metaverse）概念，以及心理健康治療。最終他們從團隊整體出發，將兩個想法結合，共同合作。Fifi Wang表示，團隊在平衡想法真實可行，同時保持創新性上花了很大的工夫。「元宇宙是科技界最新的概念，很多抽象的概念我們也難以理解，所以起初很難做出企畫書。」她說，「但最終的結果我們很滿意。」

儘管困難重重，但Protagonists隊在最後一輪表現十分出色，每位成員都出色地呈現了自己研究的部分，這是他們認為自己能夠脫穎而出的原因。

對於這些未來創業家們，Protagonists的隊員Jasper的話既道出了參賽的體會，也是對未來的自我期許：找到問題，找到商業的痛點，解決它，並告訴人們支付的理由；同時，永遠保持創新，不要懼怕有不同的觀點，因為那就是創業家所需要的。

第三名Protagonists。（記者王子涵／翻攝）
第三名Protagonists。（記者王子涵／翻攝）

香港 元宇宙 澳門

上一則

優勝美地橡樹山火 面積擴大到1.6萬畝 煙飄200哩外

延伸閱讀

韓國瑜成兩難題 柯志恩透露2人曾熱線

韓國瑜成兩難題 柯志恩透露2人曾熱線
裘莉再將小布一軍 批他失去理性

裘莉再將小布一軍 批他失去理性
大學生創意 無人機滅野火功能好

大學生創意 無人機滅野火功能好
28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見
北極熊舌頭被罐頭夾住 俄羅斯獸醫團隊千里救援

北極熊舌頭被罐頭夾住 俄羅斯獸醫團隊千里救援

熱門新聞

Google是灣區2021年最高薪企業，員工中位數年薪高達29萬5884元。（Getty Images）

灣區最高薪企業 Google、Meta排前2大 年薪均逾29萬

2022-07-21 02:13
谷愛凌在19歲及以下的組別獲得第二名。（取材自Instagram）

金山馬拉松賽 谷愛凌奪分組第二 「自己完全沒有想到」

2022-07-24 23:49
舊金山千禧大廈新的傾斜，促使耗資1億元的修復工程不得不暫停，以便重想辦法。（電視新聞截圖）

砸億元修復千禧大廈 竟加快傾斜速度

2022-07-18 02:14
史丹福教授波菲特呼籲醫療平等（圖片截取自Zoom會議）

亞裔新生兒在ICU被歧視對待 史丹福教授呼籲醫療平等

2022-07-18 21:03
52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和在東屋崙遭3個歹徒劫車槍殺，震驚社區。（取材自GoFundMe捐款頁面）

僅5秒 Uber華人司機家門口遭槍殺 3嫌逃離

2022-07-20 02:20
專家表示，灣區城市人口持續外流，可能最終轉化成房地產市場、人口結構與企業格局的重大改變。圖為聖荷西市區。（Getty Images）

人口狂外流 舊金山灣區結構改變

2022-07-18 21:53

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕