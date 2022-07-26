本報與哥大合辦 模擬創業競賽 兩岸三地包辦前3

冠軍PetPartner。（記者王子涵／翻攝）

由世界日報與哥倫比亞大學商學院聯合主辦的2022年「模擬創業競賽」（Model Entrepreneur，簡稱ME），在本月中（14日）落下帷幕。200支來自世界各地的隊伍參加了比賽。除美國外，參賽隊伍包括中國、日本、南韓、台灣、香港 和澳門 ，以及歐洲和加拿大。在經過三個月比拚後，88支隊伍進入決賽。最終冠軍由來自香港的PetPartner奪得，亞軍是來自北京的Easy Math，第三名是來自台北的Protagonists。

經過此次競賽，年輕的創業家們獲益良多，不僅得到了來自哥大商學院教授以及創業家們的提點和建議，更是在團隊協作的過程中相互學習、共同成長。在談到未來的計畫時，他們都表示會將自己的商業企畫書修改完善，不會停留於參加比賽，希望有一天付諸執行，讓理想成現實。

冠軍團隊PetPartner的主題是專注於解決寵物贍養問題，希望幫助寵物主在所創建的網站上，快速便捷地找到相關問題的答案，而不用花費時間尋找資料或前往獸醫診所。這個想法來源於組員Catalyn Teng的親身經驗，她的寵物狗得了一種皮膚病，在她嘗試尋找治療方法時，發現網上的資料十分分散、無序，所以她希望成立這樣的信息平台幫助大家。

時差成了Petpartner組員參賽最大的困難。「我們無法線下見面，因為我們有不同的暑期計畫。」Tingting說，「但我們堅持在群組中更新最新的文件、信息，並安排線上會議，完成目標。」她表示，在極短的時間內，表達自己完整的商業創意，也是一大挑戰，「我們仍是高中生，面對專業的教授，以及有著現實商業經驗的創業家，我們備受挑戰。但最終獲得冠軍，我們感到十分開心。」

組員Standly坦言，從來沒有想過能得冠軍，最終的結果出乎所有人的預料。他說：「我從中學到的是，如果你保持自信，付出時間和精力，朝著既定的目標努力，期盼的結果最終會發生的。」

第二名Easy Math隊的新創想法，是建立以人工智能驅動、幫助學生學習數學的網站，並以此激發學習活力。團隊執行長Bill表示，在調研了超過100位不同背景的學生後，他發現學生普遍有這樣的需求。四位成員相識於一門商業管理課程，並參加過相同的矽谷新創培訓項目，於是便組隊參加此次ME競賽。

隊員Serere Zhang表示，製作路演、推廣影片是最大的挑戰，整個過程十分艱難。「由於規則限制，我們不得不將產品介紹和我們的想法壓縮在三分鐘以內表達出來，我們下了很大的工夫。」她補充道，在傾聽導師的建議，以及觀看其他小組的視頻後，團隊成員深受啟發，受益良多。Bill表示，小組討論經常會非常激烈，組員們的想法有時會有很大不同。此次比賽後，也讓他們學會更加耐心地傾聽別人的觀點，學會團隊協作。

第二名Easy Math。（記者王子涵／翻攝）

第三名Protagonists隊在選定研究方向時，出現了兩個分歧，即最近很火的「元宇宙 」（Metaverse）概念，以及心理健康治療。最終他們從團隊整體出發，將兩個想法結合，共同合作。Fifi Wang表示，團隊在平衡想法真實可行，同時保持創新性上花了很大的工夫。「元宇宙是科技界最新的概念，很多抽象的概念我們也難以理解，所以起初很難做出企畫書。」她說，「但最終的結果我們很滿意。」

儘管困難重重，但Protagonists隊在最後一輪表現十分出色，每位成員都出色地呈現了自己研究的部分，這是他們認為自己能夠脫穎而出的原因。

對於這些未來創業家們，Protagonists的隊員Jasper的話既道出了參賽的體會，也是對未來的自我期許：找到問題，找到商業的痛點，解決它，並告訴人們支付的理由；同時，永遠保持創新，不要懼怕有不同的觀點，因為那就是創業家所需要的。