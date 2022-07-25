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灣區首辦職棒大聯盟台灣日 運動家主場開球

記者李榮／灣區報導
大都會舉辦台灣日歷史悠久，而灣區也將首次舉辦台灣日活動。（本報檔案照片）
大都會舉辦台灣日歷史悠久，而灣區也將首次舉辦台灣日活動。（本報檔案照片）

舊金山灣區將舉辦首次大聯盟台灣日活動。北加州台灣同鄉聯合會、舊金山灣區台灣商會以及T-League宣布，經過長期的規畫與安排，將於26日在美國職棒大聯盟屋崙運動家（Oakland Athletics，簡稱A's，又稱奧克蘭運動家隊）主場，舉辦「台灣日」活動。

當日除了由駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪開球以外，也會隨票附贈有「台灣日」字樣的紀念球衣，比賽前更提供購票的球迷在停車場「Tailgate BBQ」賽前派對，免費提供每位入場者一份飲料與熱狗。另外，還提供台式美味點心飲料、車輪餅給球迷選購。

主辦單位指出，這次灣區首創的大聯盟台灣日活動，由北加州台灣同鄉聯合會、舊金山灣區台灣商會以及T-League三單位聯合主辦。今年的活動預計吸引數百位以上的台灣鄉親入場。除了處長開球，現場還會有台灣黑熊和觀眾互動，推介台灣，相信熱鬧可期。而屋崙運動家球團也已在官網公布確認，台灣駐舊金山灣區經文處處長賴銘琪將於比賽擔任開球嘉賓。

台灣長期支持者、也是運動愛好者的民進黨矽谷支黨部主委張正邦指出，在灣區醞釀大聯盟台灣日一事已經籌備已久，今年終於落實，非常的開心，也是台美人的好消息。事實上，灣區棒球大聯盟還有舊金山巨人隊（San Francisco Giants），原本希望台灣日能在巨人隊舉行，今年因故先在運動家舉辦，希望未來能在巨人隊也辦台灣日。

事實上，在大聯盟舉辦台灣日活動已舉辦十多屆。像是紐約大都會的台灣日，就是大聯盟30支球隊歷史最悠久、規模最大的台灣文化慶典活動。在台灣日當天，場內會結合藝文展演、廣告播放、設置遊戲與親子活動攤位等方式，讓來自不同地區的球迷都能認識台灣。大都會曾邀導演李安、魏德聖，以及運動好手曾雅妮、盧彥勳等名人開球。

去年的大都會台灣日，由中華民國台灣駐美代表蕭美琴開球，並且隨票附贈Taiwan字樣1號球衣助長買氣，當時賣出破紀錄2350張主題門票，創下美國職棒大聯盟比賽中可供查詢的最多台灣人進場紀錄。蕭美琴開球的活動中，球場大螢幕也播出中華民國總統蔡英文穿著大都會隊衣、介紹台灣的影片，並就美國向台灣捐贈疫苗表達感謝。

主辦單位呼籲，歡迎熱愛棒球、支持台灣的鄉親當天到場，參加台灣日活動，共同向主流介紹台灣，展現台灣的文化與友善。購票請可洽主辦單位：

TAFNC (650) 223-5951 [email protected]；TCCSFBA (408) 802-1678 [email protected]；TLBUSA (510) 676-3048 [email protected]

屋崙運動家台灣日將在26日舉辦。（主辦單位提供）
屋崙運動家台灣日將在26日舉辦。（主辦單位提供）

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