加州最低薪資公投 未排入11月普選提案

圖為2016年民眾集會慶祝加州最低時薪提升至15元。(Getty Images)

沙加緬度高等法院法官阿奎雷斯 (James P. Arqulles) 日前作出裁決，因推動最低薪資提案陣營未能於期限內推出公投 提案，最低薪資公投無法於今年11月普選中進行投票。

倡導最低薪資公投團體，包括資本家與反貧窮運動倡導者桑伯格 (Joe Sanberg)等人，日前於沙加緬度高等法院提出控訴案，要求加州 州務卿韋伯 (Shirley Weber) 辦公室將最低薪資案列入公投項目。如此案正式列入公投，且於11月普選經選民投票通過，加州從2023年起，最低時薪將提高為16元，並於2025年提高為18元。

然而阿奎雷斯法官裁決，韋伯辦公室認定6月30日為加州各縣證實申請公投民眾簽名屬實期限，州務卿辦公室決定過程合宜，沒有任何疏失。

倡導最低薪資公投團體認為州務卿辦公室指示造成地方選務處誤解。因為根據韋伯州務卿說法，選務處於收到連署簽名後，有30個工作天認證簽名真實性，因此認證截止日期應為7月31日。

倡導最低薪資團體一共收集100萬個支持公投簽名，然一直等到5月間才交予地方選務處，結果無法於期限內完成所有認證程序。一些地方選務處未能於6月30日期限前，完成所有認證簽名屬實，無法正式列為11月普選中的公投提案。

根據報導，加州各選務處已於7月間完成所有簽名檢驗過程，推動公投團體取得足夠簽名，因此即使全案無法於今年列為公投提案，將可於2024年11月加州普選期間進行公投。

商業集團一般反對最低薪資公投提案。一名代表加州餐飲業公會與加州商業圓桌協會 (the California Business Roundtable) 律師表示，阿奎雷斯反對將此提案列入11月選舉公投，因為如此一來，商業團體將展開行動，反擊最低薪資提案，設法贏得選戰。

阿奎雷斯法官於2020年新冠疫情期間，將彙集罷免 紐森州長簽名期限延長四個月，讓罷免集團有機會彙集足夠簽名，展開2021年罷免紐森選戰。

然而處理最低薪資案時，阿奎雷斯法官拒絕將主張最低薪資團體彙集公投簽名期限延長兩個星期。

阿奎雷斯指出，推動最低薪資團體稱疫情影響，彙集支持民眾簽名延緩進行，這種說辭沒有說服力。阿奎雷斯同意州務卿韋伯辦公室主張，認為目前再加上一條公投提案，將會嚴重影響11月普選進展程序。

桑伯格強烈抨擊阿奎雷斯法官裁決，強調這種裁決顯示嚴重的雙重標準。他說，阿奎雷斯認為讓極右派充裕時間，展開罷免紐森州長選戰，卻不讓選民有機會投票通過最低薪資議案，協助勞工階級脫離窮困生活。