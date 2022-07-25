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平園街區派對文化交流 促亞非裔團結反仇恨

記者王子涵／舊金山報導
布里德(左)、謝安宜(右)共同看望90多歲高齡的平園居民聯誼會前主席李鄭祝(中)。（記者王子涵／攝影）
布里德(左)、謝安宜(右)共同看望90多歲高齡的平園居民聯誼會前主席李鄭祝(中)。（記者王子涵／攝影）

自新冠疫情以來，舊金山地區針對亞裔人群的仇恨犯罪率飆升567%，坐落於市中心的華埠首當其衝。從70多歲的謝蕭珍婆婆，到80多歲的伍雷翠芳，再到90多歲的越南華僑Anh Taylor，都是在監控攝像頭下被暴力襲擊。華人店鋪被反覆洗劫，居民生活在惶恐之中。

為緩解族裔間緊張的關係、振興復甦中的小商業，舊金山市府聯合社區領袖透過民間活動，增強文化交流，呼籲族裔間和睦相處，共同預防犯罪。傳統中式舞蹈、古琴奏樂和非裔嘻哈說唱日昨同時在舊金山華埠上演，慶祝由華協中心舉辦的第二屆「平園街區派對」。

傳統中式舞蹈、古琴奏樂和非裔嘻哈說唱同時在舊金山華埠上演，慶祝第二屆「平園街區派...
傳統中式舞蹈、古琴奏樂和非裔嘻哈說唱同時在舊金山華埠上演，慶祝第二屆「平園街區派對」。（記者王子涵／攝影）

平園有「和平」、「花園」之意，始建於50至60年代，在這裡建造的公共住房有著無數華埠居民的共同回憶。在街區派對中，有抽獎活動、遊玩設施、現場音樂表演，各族裔的兒童一同玩耍。

市長布里德（London Breed）表示，疫情對於城市的考驗是前所未有的。華裔受衝擊嚴重，小商業缺乏支持，許多老人無端被襲擊。但她很高興看到華埠居民團結在一起，她對於城市未來表示樂觀。「非裔也是華埠社區的一部分，看到年輕人自發照顧長者，共同協作，沒有什麼更能讓我開心的了。」她說，「族裔間要相互扶持，相互提升，譴責仇恨，共同繁榮。」

平園有「和平」、「花園」之意。（記者王子涵／攝影）
平園有「和平」、「花園」之意。（記者王子涵／攝影）

傳統中式舞蹈、古琴奏樂和非裔嘻哈說唱同時在舊金山華埠上演。（記者王子涵／攝影）
傳統中式舞蹈、古琴奏樂和非裔嘻哈說唱同時在舊金山華埠上演。（記者王子涵／攝影）

新任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，仇恨犯罪將不再被容忍，亞裔居民不能繼續生活在恐懼中。在上個選舉日中，由舊金山華裔居民主導的罷免前任地檢長博徹思（Chesa Boudin）選舉成功，這不僅是華裔勇於表達政治訴求再一次實踐，更是為舊金山公共安全敲響了警鐘。謝安宜說：「我們仍會繼續司法系統改革，但這不會以犧牲公共安全為代價，我們將確保所有人的安全。」

舊金山警長史考特（Bill Scout）表示，無論是非裔還是亞裔，希望和夢想都是相同的，那就是讓下一代的生活過得更好。舊金山警局在過去的20年中一直作為華埠的合作夥伴，參與社區日常生活。負責該地區的中央警局增加了多名講粵語的雙語警員，小商業主遇到緊急治安事件也能通過當地社團，第一時間通報巡邏警員。

芝加哥種族團結組織People Matter聯合主席亨德里克斯（Consuela Hendricks）說：「重要的是，我們要走到一起，打破分裂族裔間的牆。」她與布里德、謝安宜一同看望了90多歲高齡的平園居民聯誼會前主席李鄭祝，表達了問候。

市府律師邱信福（David Chiu）表示，「平園是華埠的中心和靈魂，今天的活動是在慶祝不同種族的和諧共處，願陽光繼續照耀華埠。」

布里德強調，舊金山是全美人口最稠密、文化最多元的城市之一，如今正是慶祝的時間。餐廳重新開門、公共活動恢復、勇士贏得總冠軍等。當天在華埠由社區青年中心舉辦的「美食畫佈匯集天后」活動，更是提供了30多家華埠餐廳的招牌美食供遊客品嘗。

市議員佩斯金、陳詩敏、估值官郭華健、華協行政主任楊仲賢、警察委員余健全、亞太傳統基金會主席鄭可欣、社區青年中心總監溫靜婷等領袖也到場支持。

布里德表示，族裔間要相互扶持，相互提升，譴責仇恨，共同繁榮。（記者王子涵／攝影）
布里德表示，族裔間要相互扶持，相互提升，譴責仇恨，共同繁榮。（記者王子涵／攝影）
傳統中式舞蹈、古琴奏樂和非裔嘻哈說唱同時在舊金山華埠上演，慶祝第二屆「平園街區派...
傳統中式舞蹈、古琴奏樂和非裔嘻哈說唱同時在舊金山華埠上演，慶祝第二屆「平園街區派對」。（記者王子涵／攝影）

華埠 舊金山 亞裔

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