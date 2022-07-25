史丹福OceanOneK機器人 觸摸千米深海底 感覺逼真

OceanOneK機器人試水。（史丹福大學官網）

史丹福大學 研發OceanOneK機器人幫助人類彷若親臨地探索深達1000公尺處的深海。這台機器人的使命是探索人類沒有去過的地方，讓人類可以觀賞和觸摸深海，甚至完成一些深海的水下作業。

史丹福大學機器人專家哈提卜（Oussama Khatib）表示，機器人基於觸摸的反饋系統和立體視覺讓自己產生了令人難以置信的逼真感覺，他感受到了水的阻力，可以辨別出周圍歷史遺蹟的形狀和距離，感覺就像是他自己在海底活動一樣。

研究人員於年初在地中海水下500公尺處的義大利 沉船Le Francesco Crispi附近進行實驗。哈提卜說：「我這輩子從來沒有經歷過這樣的事情。我做到了！我摸到了它（Crispi），我能感覺到我觸摸了它！」

OceanOneK機器人有一個人形的上半身和一個錐形的下半部分，帶有八個多向推進器，可以在水下進行精細的活動。

OceanOneK在團隊考古學家的指導下，成功帶回了一些羅馬帝國時期的珍貴古代花瓶，這些文物仍然帶有製造商的標籤，能夠幫助考古學家研究過往的歷史。

團隊的海洋生物學家還借助OceanOneK機器人觀察船體破裂的邊緣附近的珊瑚與鏽跡，看到了冰柱狀的銹層，這顯示了大約80年的時間裡，細菌與鐵相互作用所產生的影響。

OceanOneK 機器人一公里大關的征程已久。他的前身OceanOne 的建造深度最多可達200公尺左右。為了讓機器人更深入，研究人員用玻璃微球（glass microspheres）製成的特殊泡沫調整了它的身體，這種泡沫可以提供浮力，同時能夠承受1公里深度的巨大壓力(海平面壓力的100倍以上)。研究人員還更新了整個 OceanOne 中的許多微小組件，使機器人盡可能緊湊。

哈提卜說，「這是機器人第一次能夠深入到如此深的地方，與環境互動，並允許人類操作員感受環境，這是一段不可思議的旅程」。

哈提卜表示，機器人允許人類與危險且無法到達的空間保持距離的同時，讓人類能夠運用他們的技能、直覺和經驗去完成任務。這項技術有望在未來改變遠程工作的基本模式，幫助人類在海洋，礦山深處，山頂和太空 中搜索和獲取材料，建造基礎設施，並執行災難預防和恢復行動。