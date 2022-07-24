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24小時燒近萬英畝 優勝美地「橡樹大火」急撤6000居民

編譯組／綜合23日電          
優勝美地國家公園附近的「橡樹大火」（Oak Fire），23日下午火場已擴大近萬畝。（Getty Images)
優勝美地國家公園附近的「橡樹大火」（Oak Fire），23日下午火場已擴大近萬畝。（Getty Images)

根據加州森林防火廳Cal Fire的官方估計，爆發於周五（7月22日）優勝美地國家公園附近的「橡樹大火」（Oak Fire），截至周六（7月23日）下午，在加州瑪利波薩縣（Mariposa County）燒毀了9500英畝，引發當地6000多居民緊急疏散，這相當於全縣三分之一的人口。消防當局說，大火燃燒速度超過了今年迄今為止的任何其他加州野火，但消防人員的努力仍沒有取得任何進展。 

到周六上午，大火已經摧毀了10棟住宅和商業建築，並損壞了另外5棟。快速擴大的大火促使加州公路局Caltrans下令關閉了火場附近許多道路，進入優勝美地國家公園的主要路線之一140號高速公路也被封鎖。

加州防火廳發言人福斯（Natasha Fouts）說，火勢迅速擴張的原因是Midpines地區陡峭崎嶇的地形特點，由於該地區近期缺乏火災歷史，可燃木料負荷很重。

優勝美地國家公園附近的「橡樹大火」（Oak Fire），23日下午火場已擴大近萬...
優勝美地國家公園附近的「橡樹大火」（Oak Fire），23日下午火場已擴大近萬畝。（Getty Images)
優勝美地國家公園附近的「橡樹大火」（Oak Fire），23日迅速擴大，數十建築...
優勝美地國家公園附近的「橡樹大火」（Oak Fire），23日迅速擴大，數十建築被焚毀。（Getty Images)

「該地區有很多樹木死亡，產生了更多的樹皮燃料。」福斯說，「如果風扭動樹木，就會產生更多的餘燼，這可能造成星星之火，我們的消防員必須謹慎處理。」

幸運的是，該地區周六將迎來較低的溫度，並伴隨著較平靜的風，有可能減緩大火蔓延。

瑪利波薩縣警長辦公室下令在包括Midpines社區在內的地區進行強制疏散，目前疏散的範圍已經超過了該縣的Jerseydale社區。

此次大火擴展速度極快，就在加州消防局估計火勢規模為60英畝的一個小時後，野火已迅速擴大到超過600英畝的規模；一個小時後，它的面積增加了一倍多，達到1300英畝。火災的規模在夜間繼續急劇擴大。

瑪利波薩縣的一些受歡迎的鄉村酒莊和農場都屬於該地區的疏散區；幸運的是，該地區歷史悠久、充滿當地餐館和酒店的市中心是在東邊，目前仍然安全。

瑪利波薩橡樹林火蔓延神速，居民被迫撤離。（推特截圖）
瑪利波薩橡樹林火蔓延神速，居民被迫撤離。（推特截圖）

加州 優勝美地

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