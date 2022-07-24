我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄媒：中國製紅箭12反坦克導彈 將對付北約援烏坦克

撿便宜要趁早？泰政府將要求飯店不再給外國遊客折扣價

西尼羅河病媒蚊 矽谷3處現蹤 暫無疫苗可打

記者陳爍嘉／聖荷西報導
密爾比達市22日發現的西尼羅河病毒陽性蚊子新位置。（圖片取自縣府官網）
密爾比達市22日發現的西尼羅河病毒陽性蚊子新位置。（圖片取自縣府官網）

聖他克拉拉縣病媒控制區（The County of Santa Clara Vector Control District）於6月29日、7月6日、7月19日多次在桑尼維爾和聖他克拉拉發現感染西尼羅河病毒（West Nile virus）蚊子，並採取了滅蚊噴藥行動。7月22日，病媒控制區又發現在密爾比達市（郵政編碼 95035）存在西尼羅河病毒陽性蚊子，並於23日晚10時許再次噴藥滅蚊。

根據CDC介紹，西尼羅河病毒是美國蚊媒疾病的主要原因。它最常透過受感染的蚊子叮咬傳播給人類。西尼羅河病毒的感染時段一般是從夏季開始，一直持續到秋季。目前暫時沒有可以預防的疫苗，也沒有治療人類感染西尼羅河病毒的藥物。

人類感染西尼羅病毒後並不會互相傳播，通常為隱性感染，潛伏期為3到15天。大部分感染者症狀輕微，伴有發熱、頭痛、喉嚨痛、肌肉疼痛、疲勞、結膜炎、腹瀉等症狀。但在嚴重情況下，該病毒會導致嚴重的神經損傷或死亡。50歲以上的成年人和患有某些慢性疾病（如糖尿病、高血壓、癌症和腎病）的人最容易出現嚴重併發症。

聖他克拉拉縣病媒控制區有專門的監測計畫，通過監測收集數據，監測攜帶致病病毒的蚊子的位置。當我們檢測到一個區域出現西尼羅河病毒陽性的蚊子，該區域會啟動成蚊防治措施，從而降低人類感染病毒的風險。

縣病媒控制小組會負責檢查全縣的蚊子滋生地點，尋找新的滋生源，並消滅牠們。民眾還可以採取一些預防措施來協助阻止西尼羅河病毒的傳播，比如排乾、移走或翻轉任何可以盛水的物品，修理漏水的水龍頭和灑水器，確保屋內紗窗狀況良好，在黃昏和黎明期間限制戶外活動等。

自2003年西尼羅河病毒傳入加州以來，全州已有7474人感染了該病；其中359人死亡。去年共有12例人類感染西尼羅河病毒致死的案例；2015年是該州死亡人數創紀錄的一年，有55人死亡。

高血壓 加州 檢測

上一則

舊金山毒品危機難控制 華格林藥房遭控「要負責」

下一則

24小時燒近萬英畝 優勝美地「橡樹大火」急撤6000居民

延伸閱讀

中國官方：現職「黨和國家領導人」都完成中產疫苗接種

中國官方：現職「黨和國家領導人」都完成中產疫苗接種
伊州嬰幼兒新冠疫苗接種率僅5% 醫師憂心

伊州嬰幼兒新冠疫苗接種率僅5% 醫師憂心
猴痘病例破200 伊州長呼籲加快配送疫苗

猴痘病例破200 伊州長呼籲加快配送疫苗
兒童打新冠疫苗 可防7成重症

兒童打新冠疫苗 可防7成重症
美國入境歐洲各國旅遊最新政策要求

美國入境歐洲各國旅遊最新政策要求

熱門新聞

Google是灣區2021年最高薪企業，員工中位數年薪高達29萬5884元。（Getty Images）

灣區最高薪企業 Google、Meta排前2大 年薪均逾29萬

2022-07-21 02:13
舊金山千禧大廈新的傾斜，促使耗資1億元的修復工程不得不暫停，以便重想辦法。（電視新聞截圖）

砸億元修復千禧大廈 竟加快傾斜速度

2022-07-18 02:14
史丹福教授波菲特呼籲醫療平等（圖片截取自Zoom會議）

亞裔新生兒在ICU被歧視對待 史丹福教授呼籲醫療平等

2022-07-18 21:03
卓美玲回任山麓社區學院校長，也是高等教育學校中少見的校長回鍋。（記者李榮／攝影）

卓美玲再任山麓社區學院校長 曾掌該校12年

2022-07-18 02:16
52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和在東屋崙遭3個歹徒劫車槍殺，震驚社區。（取材自GoFundMe捐款頁面）

僅5秒 Uber華人司機家門口遭槍殺 3嫌逃離

2022-07-20 02:20
專家表示，灣區城市人口持續外流，可能最終轉化成房地產市場、人口結構與企業格局的重大改變。圖為聖荷西市區。（Getty Images）

人口狂外流 舊金山灣區結構改變

2022-07-18 21:53

超人氣

更多 >
美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜
疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死
林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我
北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台
吳綺莉深夜暴怒嗆媳婦「半夜打來問我為什麼還活著」

吳綺莉深夜暴怒嗆媳婦「半夜打來問我為什麼還活著」