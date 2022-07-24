西尼羅河病媒蚊 矽谷3處現蹤 暫無疫苗可打

密爾比達市22日發現的西尼羅河病毒陽性蚊子新位置。（圖片取自縣府官網）

聖他克拉拉縣病媒控制區（The County of Santa Clara Vector Control District）於6月29日、7月6日、7月19日多次在桑尼維爾和聖他克拉拉發現感染西尼羅河病毒（West Nile virus）蚊子，並採取了滅蚊噴藥行動。7月22日，病媒控制區又發現在密爾比達市（郵政編碼 95035）存在西尼羅河病毒陽性蚊子，並於23日晚10時許再次噴藥滅蚊。

根據CDC介紹，西尼羅河病毒是美國蚊媒疾病的主要原因。它最常透過受感染的蚊子叮咬傳播給人類。西尼羅河病毒的感染時段一般是從夏季開始，一直持續到秋季。目前暫時沒有可以預防的疫苗，也沒有治療人類感染西尼羅河病毒的藥物。

人類感染西尼羅病毒後並不會互相傳播，通常為隱性感染，潛伏期為3到15天。大部分感染者症狀輕微，伴有發熱、頭痛、喉嚨痛、肌肉疼痛、疲勞、結膜炎、腹瀉等症狀。但在嚴重情況下，該病毒會導致嚴重的神經損傷或死亡。50歲以上的成年人和患有某些慢性疾病（如糖尿病、高血壓 、癌症和腎病）的人最容易出現嚴重併發症。

聖他克拉拉縣病媒控制區有專門的監測計畫，通過監測收集數據，監測攜帶致病病毒的蚊子的位置。當我們檢測 到一個區域出現西尼羅河病毒陽性的蚊子，該區域會啟動成蚊防治措施，從而降低人類感染病毒的風險。

縣病媒控制小組會負責檢查全縣的蚊子滋生地點，尋找新的滋生源，並消滅牠們。民眾還可以採取一些預防措施來協助阻止西尼羅河病毒的傳播，比如排乾、移走或翻轉任何可以盛水的物品，修理漏水的水龍頭和灑水器，確保屋內紗窗狀況良好，在黃昏和黎明期間限制戶外活動等。

自2003年西尼羅河病毒傳入加州 以來，全州已有7474人感染了該病；其中359人死亡。去年共有12例人類感染西尼羅河病毒致死的案例；2015年是該州死亡人數創紀錄的一年，有55人死亡。