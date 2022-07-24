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舊金山毒品危機難控制 華格林藥房遭控「要負責」

編譯組／舊金山23日電
舊金山毒品危機難以控制，連鎖藥房難逃其責。（美聯社）
舊金山毒品危機難以控制，連鎖藥房難逃其責。（美聯社）

舊金山的連鎖藥房華格林Walgreens，去年因為一條盜竊行為的推特視頻被瘋傳，上了全國頭條新聞。在這段著名的視頻中，一名男子匆忙地用垃圾袋裝滿貨架上的物品，然後騎著一輛Lyft租賃的自行車離開華格林藥店前門時，保安們袖手旁觀。

過去幾周，華格林藥房再次成為事件的主角，但這次是作為犯罪的「肇事者」。舊金山紀事報報導稱，根據市檢察官辦公室提起的訴訟，十多年來，華格林藥房是舊金山最大的類鴉片藥物分銷商，並且扮演了引發當前藥物危機的關鍵角色。

該訴訟聲稱，華格林藥房不負責任地將處方類鴉片藥物分發給舊金山人，導致致命的毒品過量服用、成癮和公共場所使用的增加。

華格林已經為其不負責任地分發類鴉片藥物，在全國各地支付了數億美元的賠償金；但它在舊金山毒品危機中的作用往往被忽視。

在本月的結案陳詞中，律師們抨擊了華格林藥房，聲稱多年來藥房在人員極度短缺的情況下運作，稱其在監測或報告可疑處方方面，沒有真正的監督，資源不足的藥劑師也沒有時間去調查這些處方。

訴訟稱，欺詐行為十分猖獗。從2006年到2020年，近640萬劑類鴉片藥物是通過舊金山華格林藥房配製的，其中的醫生目前正在接受調查或被吊銷執照。米慎區的一家華格林配發了由一名醫生開出的8萬6000多份處方。本案中的證人證詞更令人咋舌，一位灣區藥劑師說，他給一位病人發放類鴉片藥物，隨後就看到這位病人在外面的停車場轉手賣掉藥物。

當聯邦政府打擊類鴉片藥物的處方行為時，華格林藥房被迫進行更好的監督，藥物變得更難獲得。但是毒癮並沒有消失，處方藥片仍然發揮著作用。根據急診科主任考威爾（Christopher Cowell）醫生的證詞，在查克柏格舊金山總醫院的所有用藥過量案例中，有四分之一是由處方藥引起的。

去年那段搶犯搜括架上藥物的視頻，被華格林藥房用來把自己描繪成一個受害者，成功地轉移了大眾的視線，但實際上，對長期困擾舊金山市的最大和最有害的毒品犯罪問題，華格林藥房負有不可逃避的責任。

紀事報的報導指出，毒品使用和犯罪問題是複雜的，被罷免的舊金山前地檢長博徹思被指不起訴犯罪，但造成金山犯罪問題的還有其他方面的原因，包括不良的商家。如果我們不了解是如何走到今天這一步的，就沒有任何希望改進現況。

舊金山 毒品 灣區

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