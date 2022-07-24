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擴大心理健康服務 阿縣投資5060萬

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣議會探索擴大縣內心理健康服務的途徑。圖為此前有疑似精神疾病患者，在屋崙華埠吃霸王餐被逮捕。（市民供圖）
阿拉米達縣議會探索擴大縣內心理健康服務的途徑。圖為此前有疑似精神疾病患者，在屋崙華埠吃霸王餐被逮捕。（市民供圖）

阿拉米達縣議會指示縣行政官制定一項5060萬的提案，以支持阿縣行為健康護理服務部，並探索擴大縣內心理健康服務的途徑。

該提案將資助阿縣行為健康護理服務部提議的急性、亞急性和其他社區計畫。行為健康部在2021年5月向縣議會的健康委員會提供了關於其法醫系統重新設計計畫的最新情況，確定實施費用為5062萬7000美元。預算提案將推進此計畫。

縣議會的指示內容包括，評估增加行為健康服務的資金分配，探索增加獲得服務的途徑，包括探索Villa Fairmont精神健康康復中心的床位回購計畫的可行性等。評估維持中心的床位供縣內使用，而不是將床位出租給其他縣或提供者，確認是否具有成本可行性。

另外，紐森州長3月推出了CARE法院項目，即社區援助、恢復和賦權法院，旨在支持並為患有精神健康和藥物使用障礙的人提供護理。預算指示，阿縣為當地的CARE法院項目尋求州級資金。阿縣通過對嚴重精神疾病患者的環繞式服務增加了服務人數。縣議會已要求縣行政官制定一份報告，關於進一步加強全面服務夥伴關係，以增加所服務的人數。

縣議員麥利（Nate Miley）說，在阿縣，太多有嚴重、衰弱和慢性精神健康需求的人繼續生活在沒有適當護理的狀況下。他已經與幾十個精神健康宣導者會面，討論日益增長的行為健康需求。這些需求在東屋崙、未建制區和像普萊桑頓這樣缺乏社區評估治療和運輸隊的城市尤其普遍。擴大縣心理健康服務，以滿足社區需求，將繼續成為他的優先事項。

預算 心理健康 紐森

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