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憂「仇恨廣告」影響8歲女兒 紅木城市長退出州議員選戰

編譯組／紅木城23日電          
紅木城市長荷爾為了保護幼女，宣布退出州議員競選。 （取自臉書）
紅木城市長荷爾為了保護幼女，宣布退出州議員競選。 （取自臉書）

紅木城市長荷爾（Giselle Hale）周五（7月22日）宣布，她將退出加州眾議員選舉，因為一場「骯髒的」競選活動已對她年幼的女兒造成了影響。

荷爾的競選發言人寫道：「來自民主黨同仁的挑戰者和沙加緬度的黑金集團的錯誤信息助長了」這場誹謗運動。

在6月7日的初選中，荷爾擊敗了州眾議會第21選區的其他五名競爭者，她將在11月與聖馬刁市副市長Diane Papan進行決選。

在本周發給她的支持者的電子郵件中，荷爾寫道：「我從未放棄過戰鬥，但我也知道，要明智地選擇我的戰鬥。同樣從破碎的童年走來，我和丈夫都知道，擁有一個穩定的家庭是一種奢求。我不願意把我的女兒放在一場不屬於她們的戰鬥中。」

她寫道：「今天，我選擇為我的家庭而戰，並結束我的加州議員的競選。」

荷爾說，當她的家人最近一起去度暑假時，她意識到政治競選對他們的幸福有多大影響。荷爾寫道：「雖然我可以把謊言和惡毒的攻擊隔離起來，把注意力集中在當前問題上，並繼續向前，但孩子們卻不可能不讓所有這些東西往心裡去。」

她五歲的女兒在觀看YouTube上的兒童節目時，看到了荷爾的政治對手的 「仇恨廣告」。荷爾八歲的女兒看到了針對她媽媽的負面郵寄宣傳，因為一個同學把它們帶到了學校。

「我的經歷並不獨特，在政治領域，你不必刻意尋找，就能發現有人願意為當選做任何事或說任何話。而且，被這些運動傷害的人的例子比比皆是。」

荷爾說。「在我的競選過程中，我數不清有多少女性在看到大量的負面攻擊後告訴我，她們不會競選公職。這不能成為常態。」

加州 眾議員 民主黨

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