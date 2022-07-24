乾旱省水有妙招 善用自家「灰水」可享補助　

圖為洗衣機灰水的建置，是這個概念裡相對簡單的做法，網路上也很多類似的教學。(圖翻攝Greywater Action網站)

加州 乾旱問題持續，省水妙招、限水規定甚至少見的罰則都紛紛出籠，但似乎成效有限。所以近來重複使用自家「灰水」的概念又被提出。

聖他克拉拉縣水利局第5區委員薛乃莊表示，美國住房獨棟屋(single house)的比例很高，所以家中管線更改起來相對單純。另外，從數據上推論，這樣的做法確實可以讓家庭用水量節省20%-30%，目前聖他克拉拉縣水利局有最高400元的補助，有興趣的民眾可以上水利局官網搜尋，或是參考Greywater Action網路教學。

如果你在美國使用過露營車就會知道，灰水(grey water)泛指浴室、洗手台或者洗衣用水。黑水(black water)是指馬桶或是廚房及洗碗機廢水。這裡指的家庭灰水，則是指將自家的洗衣機和浴室及洗手台甚至雨水的廢水收集後再利用的水。薛乃莊表示，自家灰水的利用確實不是新的做法，最簡單的當然就是放一個水桶在浴室，將淋浴時熱水開始流出前的冷水接下來再使用。而進一步的做法就是將洗衣機的排水管直接外接到戶外的樹木澆置（使用漂白水和其他化學性洗衣粉除外），或是將浴室和洗手台的排水管連結到戶外的集水桶，經過簡單的過濾系統處理後可以使用在草坪或是一般植物的灌溉上。

經過專家粗估，一個四口之家如果安裝灰水系統，每年將可以省下數千加侖的用水。也就是說，長期來看除了達到省水，還能減少家庭開支，改裝的費用約2至3年就能回收。至於相關的補助，舊金山灣區 不同的區域獎勵也不一樣。聖他克拉拉縣有400元，舊金山市提供225元，康曲柯士達縣及東灣水利局則是提供50元回扣，其它縣市則不一定有補助。

聖他克拉拉縣水利局節水專家柏爾克斯（Justin Burks）也在聖縣水利局官網中開闢關於灰水(About Graywater)的欄目，以30分鐘影片詳細介紹什麼是灰水。他也指出，許多人想要一個「現成的」解決方案，然後輕鬆切換。但是灰水系統並不是想像中的完美。比如說，灰水系統中的洗衣機廢水因為含有化學物質和污垢，所以不能用來灌溉草坪和蔬菜，但是輸送到樹木和灌木周圍澆灌，土壤本身具有過濾的效果，所以不會有問題。

另外，建議灰水不要存放超過24小時，以避免滋生細菌。民眾如果有相關疑問，可打408-6302554或電郵 [email protected] 聖縣水利局尋求協助。聖縣水利局官網https://www.valleywater.org/。