紐森德州推廣告 轟槍枝、墮胎議題 抨擊共和黨州長艾伯特立場

加州州長紐森在德州三家報紙刊登全版廣告，抨擊德州州長艾伯特在槍枝管制與墮胎問題的立場。(Getty Images)

根據「NBC News」報導，加州 州長紐森 22日在德州 的三家報紙刊登全版廣告，抨擊德州州長艾伯特(Greg Abbott)在槍枝管制與墮胎問題的立場。

廣告費用由紐森競選連任經費支付，內容出現在「休士頓紀事報」(Houston Chronicle)、「奧斯汀美國政治家日報」(Austin American-Statesman)、「艾爾帕索時報」(El Paso Times)紙本印刷版，內容引用艾伯特去年簽署德州所謂「墮胎法案」(bounty hunter law)，該法甚至在美國最高法院上個月推翻羅訴韋德案之前，就已有效禁止德州墮胎。

艾伯特在簽署法案之後表示，創造者賦予生命權。該法正式被稱為參議會第8號法案(SB 8)，允許公民對任何故意幫助或助長德州墮胎者提出民事訴訟；他說，每年都有孩子因墮胎失去生命，「在德州，我們將努力挽救生命。」

紐森的廣告將艾伯特所說的話加以編輯；「墮胎」(abortion)與「德州」(Texas)兩個詞被劃掉，分別以「槍枝暴力」(gun violence)與「加州」(California)兩詞取代；編輯後的引文指出：「創造者賦予我們生命，然而，每年都有兒童因為槍枝暴力而失去生命權；在加州，我們努力拯救這些生命。」

廣告明確指出，加州槍枝管制政策與德州政策的對比，並且是在一名槍手在德州小學射殺19名兒童與兩名教師近兩個月後。廣告出現在德州報紙的同一日，紐森州長簽署加州槍枝管制新法案，即參議會1327號法案(SB 1327)，允許公民起訴任何進口、分銷、製造或銷售加州禁止的槍枝，例如突擊武器、0.50口徑步槍及所謂「幽靈槍」(ghost guns)。

廣告內容並有幾行文字宣布，紐森簽署SB 1327。廣告指出，若德州可禁止墮胎挽救生命，加州可以禁止致命武器並挽救生命；若艾伯特州長真的想保護生命權，應效仿加州。

這是紐森在不到一個月的時間內，第二次在共和黨領導的州刊登廣告；紐森7月4日在佛羅里達州的Fox News播放30秒廣告，矛頭指向佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)政策，並鼓勵對佛州不滿的居民搬到加州。紐森說：「我們仍相信自由。」

將珍貴的競選連任資金花在其他州的廣告上，不僅顯示紐森可能在不久未來參選總統，也表明他在與州參議員達勒(Sen. Brain Dahle)的州長競選中，並無太大壓力。