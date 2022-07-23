加州新槍枝管制法 允居民提告 紐森簽署通過

加州州長紐森22日簽署通過仿德州反墮胎法的新槍枝管制法。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）22日簽署通過一項仿效德州反墮胎 法的新槍枝管制法，並呼籲其他州跟進。

在最高法院保守派大法官推翻憲法保障的墮胎權、破壞多州槍枝管制法一個月後，紐森採取了這項行動。紐森將這兩個爭論話題結合在一起，批准這項新槍枝管制法，允許人們對任何非法銷售攻擊性武器、可用於製造武器的零件、沒有序號的槍枝、0.5口徑步槍的人提出告訴。

紐森說：「我們已經厭倦始終在這場運動中作為防守的一方，現在是輪到他們成為防守者的時候了。你不能在加州銷售、製造、運送這些非法的戰爭性武器和大規模殺傷力武器。如果你從事這種非法活動，加州有4000萬人可以向你求償1萬元和律師費。」

在德州法律允許公民對任何提供或協助墮胎的人提出告訴後，加州立法議員應紐森的要求制定這項新槍枝管制法。聯邦最高法院已初步批准德州反墮胎法；萬一德州反墮胎法最終被裁定違憲，加州這項新槍枝法將自動失效。

紐森表示，最高法院支持德州反墮胎法是「非常糟糕的決定」，然而，「如果他們要用這個框架來置女性的生命於危險之中，我們將用它來拯救加州人的生命」。

槍枝擁有者不尋常地與美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）一起批評紐森創立這個鼓勵訴訟的賞金制度；美國公民自由聯盟稱，加州新法是「對憲法的攻擊」，因為它故意透過授權公民而非政府來迴避司法審查，並破壞正常法律程序的權利。

提出這項新槍枝法的加州民主黨參議員赫茲柏格（Robert Hertzberg）說：「我們不能對這兩大議題有雙重標準，不應該對槍枝有一個標準，對女性生育權利又有另一個標準，這是不對的。」

不過，加州步槍和手槍協會主席米歇爾（Chuck Michel）說：「這項法律的目的，在使人們無法對違反憲法的槍枝管制法提出第二修正案挑戰，這本身就是違憲的。」

紐森21日已先簽署其他八項槍枝相關法案，包括鼓勵安全存放槍枝和限制槍枝製造，如使用3D影印機製造槍枝。

加州議會預計會在8月對隱藏攜槍（concealed carry）限制採取行動。