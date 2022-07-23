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華埠花園角翻新 獲400萬元挹注

記者王子涵／舊金山報導
花園角如同華埠居民的「客廳」一般。（記者王子涵/攝影）
花園角如同華埠居民的「客廳」一般。（記者王子涵/攝影）

華裔州眾議員、眾會預算委員會主席丁右立（Phil Ting）與舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin），22日上午聯同華埠社區領袖齊聚花園角（Postsmouth Square）廣場，慶祝花園角翻修工程獲得400萬元的州預算支持。該項撥款是繼1.665億元反仇亞平等預算後，對亞太裔社區的進一步支持。

花園角翻修工程獲得400萬元的州預算支持。（記者王子涵／攝影）
花園角翻修工程獲得400萬元的州預算支持。（記者王子涵／攝影）

花園角廣場建造於1830年，如今被視為「華埠的心臟」。「在過去的150年以來，華埠每一項政治運動及重大的歷史事件，都在這裡發生。」丁右立說。

他表示，由於華埠大部分的老年人生活在散房中，所以花園角就如同他們的「客廳」一般；「他們在這裡見面、聊天、打牌，這也是為什麼翻新工程如此重要，花園角很早就需要重新修繕了。」

丁右立表示，在過去150年以來，華埠每一項重大歷史事件都在這裡發生。（記者王子涵...
丁右立表示，在過去150年以來，華埠每一項重大歷史事件都在這裡發生。（記者王子涵／攝影）

花園角距離上一次維修已經20年，廣場內多處公共設施年久失修、公共廁所衛生堪憂、老年活動中心使用率極低，更有遊民闖入等問題。其中，連通廣場和希爾頓酒店（Hilton）的人行天橋更是由於糾紛，徹底成為擺設，入口處鐵門常年緊鎖，不僅遮住大片陽光，也縮小華埠居民活動的空間。

花園角翻新後預想圖。（記者王子涵/攝影）
花園角翻新後預想圖。（記者王子涵/攝影）

此次翻修工程包括拆除人行天橋、升級停車場電梯、建造一座兩層高的活動中心，包含健身器械、教室及遊玩區等。佩斯金表示，拆除天橋的200萬元費用全由希爾頓酒店支付，將不占用此次撥款。「我很高興占據廣場一角的天橋將被移除，華埠的居民將親自設計他們的客廳。」佩斯金說。

市府康樂公園委員會前委員劉偉康（Allan Low）表示，花園角是居民聯絡、討論公共事務的地方，也是接受健康服務、投票的地方，這裡是華埠大家庭的一角。他感謝丁右立對於華埠的支持。

安老自助處總裁兼首席執行官鍾月娟表示，過去的12年中，花園角的活動中心曾被用作市議員面見選民的地點、舊金山中央警局的服務站，這裡也曾是疫苗注射地，以及安老自助處服務老年人的地點；她希望，未來的活動中心能夠按時完工，繼續服務超過1000名合租房居民、老人和家庭。

華埠 預算 舊金山

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