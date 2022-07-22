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金山教委徐安失言風波延燒 非裔議會主席促辭職

記者李怡／舊金山報導
教委徐安失言風波持續發酵。(本報檔案照)
教委徐安失言風波持續發酵。(本報檔案照)

今年3月被舊金山市長布里德任命的新晉舊金山聯合學區教育委員徐安(Ann Hsu)，失言惹議風波持續發酵。儘管她已就涉及歧視的言論公開道歉，但非裔市議會主席華頌善(Shamann Walton)仍疾呼徐安辭職。市議員陳詩敏21日也發文表示，與市議會主席站在一起，要求徐安辭去教委職務。

布里德對此回應稱，徐安使用的字眼會讓非裔與棕色族裔看到很傷心，但她第一時間公開道歉，並且與社區內的家長和成員積極溝通。布里德表示，不要讓這個事件演變成為政治分裂， 而是要消除族裔和社區之間的誤解，共同面對解決好社區內的問題。作為教育委員的徐安應從中學習成長，更好的服務於社區。

社區活動人士招霞指責陳詩敏站隊華善頌，是在做政治鬥爭，而不是從解決問題的角度出發。招霞表示，徐安在問卷中表達的目的和意圖是，如果少數族裔家庭需要更多的支持，可以由社會提供更多的服務給他們。只是措辭不當，導致誤解。目前對於歧視語言的誤解，已經發展成為了舊金山乃至全國的趨勢，大有文字獄的意思。人們只看重字眼，而不關心表達的意圖或是全部的意思。

招霞說，舊金山是移民城市，大家都是移民，有時為了解決問題就會單刀直入，難免有時做得不完備。但社區民眾擔心的是，以後不要被表面功夫耽誤了實際問題的解決。少數族裔社區的孩子缺課和學習得不到支持的問題，是校區內已經存在了30多年的問題。假如徐安不以新人的視角，將已經存在的問題表達出來，進行開誠布公地溝通，問題永遠得不到解決。

失言風波源於徐安在17日回答家長組織的教委參選人問卷，回應校區如何改善被邊緣化的學生時，稱「非裔和棕色人種的家長沒有鼓勵他們的子女專注或重視學習」。結果此番言論惹議。

爆發失言風波後，徐安19日在社交網站上發文道歉，承認其說法是「固有偏見」和「長期存在的偏見」，強調她會「致力傾聽、學習和成長」。

華頌善21日向本報發文稱，徐安最近發表了種族主義言論，稱非裔和棕色族裔社區的父母不鼓勵孩子的教育。他指出，此言論延續了對非裔嚴重的刻板印像，是非常錯誤的種族主義，並指徐安不應該再為學區內5萬名學生做出決定，即促徐安辭職。

第一區市議員陳詩敏隨即公開發文表示支持華頌善，並指責徐安的言論涉及歧視社區，並促她離職，還社區一個有水準公平的教育環境。

市議員盧凱莉(Hillary Ronen)亦附和華頌善。但她認為徐安才剛上任，且已經道歉，她的前途應於11月選舉交予選民決定。

與徐安多次合作的社區活動人士林文傑表示，他很了解徐安，她不是一個具有種族歧視思想的人，她的去留應該交給11月份的選票，而不是被勸辭職。

非裔 種族歧視 舊金山

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