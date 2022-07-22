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灣區猴痘病例增引恐慌 疫苗難預約 加州再向聯邦爭取

編譯組／灣區21日電
灣區猴痘病例持續增加，但疫苗十分有限。圖為許多民眾20日上午在舊金山總醫院門口排隊等候接種猴痘疫苗。（電視新聞截圖）
灣區猴痘病例持續增加，但疫苗十分有限。圖為許多民眾20日上午在舊金山總醫院門口排隊等候接種猴痘疫苗。（電視新聞截圖）

灣區猴痘（monkeypox）病例過去一周再增一倍，造成焦慮民眾爭搶有限的疫苗

衛生官員20日表示，灣區過去一周的猴痘病例持續增加，有些縣的病例更增加超過一倍。目前，灣區六個縣的猴痘病例已累積超過200例，以舊金山超過100例為最多。

過去一周，舊金山的猴痘病例從68例增加到141例，聖他拉拉縣從9例增加到23例，阿拉米達縣從17例增加到32例，康曲柯士達縣、聖馬刁縣和馬連縣則仍只有個位數。

聖他克拉拉縣居民如果與猴痘感染者有過直接接觸、參加過出現猴痘感染者的活動、或與多元性別族群（LGBTQ）人士有過性行為，現在可以預約接種疫苗。

然而，新符合資格接種猴痘疫苗的民眾可能會發現疫苗很難預約。聖他克拉拉縣20日在1家診所提供190劑疫苗，被預約一空。到目前為止，聖他克拉拉縣只收到共1628劑疫苗。

聖他克拉拉縣衛生局副局長韓喬治（George Han，音譯）說：「我們收到的第一批疫苗主要提供給與猴痘感染者有過直接身體接觸的民眾，現在已經進一步開放給其他人使用。」

在舊金山，市府官員過去幾天不斷催促聯邦提供更多猴痘疫苗。舊金山目前有3萬名居民要求接種疫苗，但只收到8000劑疫苗。

十分有限的疫苗供應量，讓舊金山市長布里德（London Breed）憤怒。

布里德20日在寫給衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）的公開信中說：「我們的多元性別族群正在努力爭取更多疫苗，我們的社區夥伴也正在盡一切可能教育公眾，並提供有限的疫苗。但是，他們感到十分沮喪，我們和他們一樣沮喪。」

20日上午8時，約有75名民眾在查克柏格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital'）門口排隊，隊伍長到Potrero Ave上。然而，在醫院開門不到兩小時後，醫院就宣布疫苗用罄。

柏克萊加大傳染病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，由於檢測能力還未提升，目前公布的猴痘病例數目可能只有實際的一半，和新冠疫情初期時一樣。舒瓦茲柏格說，隨著檢測逐漸普及，病例數目會顯著增加。

疫苗 猴痘 舊金山

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