主持ESPY頒獎 柯瑞調侃詹姆斯…奪冠後主持「感覺更好」

柯瑞今年奪冠，且生涯首次奪得總冠軍賽MVP。20日晚還得到ESPY兩項大獎，分別是年度NBA最佳球員和年度最佳破紀錄表現。（記者劉先進╱攝影）

剛率領金州勇士 奪冠、生涯首次斬獲總冠軍賽 MVP的柯瑞 ，20日晚奪得ESPY（年度卓越運動獎）兩項大獎，分別是年度NBA最佳球員和年度最佳破紀錄表現。柯瑞（Stephen Curry）擔任頒獎典禮主持人，在會上的主持和脫口秀技驚四座，他時而調侃湖人的詹姆斯（LeBron James）2007年擔任主持人時，輸掉總冠軍賽，而自己則奪冠後主持感覺更好。時而為在俄羅斯關押的WNBA球員葛麗娜（Brittney Griner）發聲。

ESPY獎表彰在給定年度慶典之前的日曆年中、最佳的個人和體育團隊。首批ESPY獎於1993年頒發。勇士球星湯普森（Klay Thompson）經歷膝蓋和跟腱的兩次大傷，獲得ESPY年度最佳複出表現獎。勇士隊則獲得ESPY年度最佳球隊獎。勇士將四個獎項和收入囊中，可謂20日的最大贏家。

柯瑞本賽季的表演波瀾壯闊、意氣風發。球隊2019年經歷傷病，夢碎總冠軍賽。2020年和2021年也與季後賽失之交臂。今年奪得西區第三戰績，過五關斬六將。淘汰現役MVP約基奇（Nikola Jokic）率領的丹佛金塊，將西區青年禁衛軍曼菲斯灰熊斬落馬下，又五場打贏唐西奇（Luka Doncic）所在的達拉斯獨行俠，在總冠軍賽中，六場戰勝防守強悍的波士頓塞爾蒂克，勇士時隔四年重回巔峰，問鼎總冠軍。柯瑞生涯四個總冠軍，一個總冠軍賽MVP，兩個例行賽MVP。

柯瑞穿著淺綠色的服裝上場主持，五分鐘的開場，將籃球、美式足球等體育領域的一些名人都調侃了一番。他說，自己第二個主持ESPY頒獎典禮的NBA球員，「詹姆斯早在2007年就主持過，在輸球總冠軍賽之後（註：輸給聖安東尼奧馬刺）。你猜到了，如今的感覺（指奪冠）更好，我不會撒謊。在上台之前，我有點緊張。作為來自灣區的人，永遠不知道，這裡的人群對你的感覺如何。但是，後來我想起，勇士剛剛擊敗了塞爾蒂克。對於洛杉磯來說，沒有什麼比擊敗塞爾蒂克更重要的了。（註：洛杉磯和波士頓是NBA死敵），所以我們都站在一起。」

柯瑞順便還對塞爾蒂克的球員威廉姆斯 (Grant Williams)開玩笑，「很高興再次見到你。兄弟，我知道你喜歡這個顏色（他的綠色西裝，和塞爾蒂克主場隊服一樣）。我主持完節目，會讓你借走的。我甚至可能讓你戴個（總冠軍）戒指。」

隊友伊古達拉（Andre Iguodala）還沒有決定是否退役，柯瑞看到後又說，「我知道他們在召喚你，但再給我一年時間，在場上多待一年。」

柯瑞說，請大家為奪得超級盃冠軍的洛杉磯公羊隊鼓掌，「看著你們打球，看著你們贏得超級盃，看著你們慶祝，真是太鼓舞人心了。看到購買老牌超級明星的策略在這裏的本地球隊得到回報，真是鼓舞人心。」（諷刺湖人搶到明星後衛韋斯布魯克（Russell Westbrook ），但沒有打進季後賽）

柯瑞再次「王婆賣瓜、自賣自誇」了一番。「我並不經常有機會吹噓。所以請給一秒鐘。勇士七年內奪得第四冠，而且我還破了NBA歷史三分記錄，這非常特別。這是一個驚人的一年，但不知何故，風采仍然被格林的播客節目掩蓋了。甚至無法想像，這是一個不錯的節目，記得點讚和訂閱。」

柯瑞還在運動服外套內，穿上了葛麗娜所在的鳳凰城水星球衣。他說，「當我們希望得到最好的結果時，我們敦促整個全球體育界繼續為她保持能量。她是我們中的一員，是今晚在這個房間裏和世界各地的運動員團隊的一員。這是一個與政治或全球衝突無關的團隊。」