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馬兆明拚連任 日落區出現攻擊傳單

編譯組／舊金山20日電
日落區出現攻擊華裔市議員馬兆明的傳單。（取自推特）
日落區出現攻擊華裔市議員馬兆明的傳單。（取自推特）

舊金山市議員馬兆明（Gordon Mar）表示，有人刻意針對他，把一些「讓人不安」和「危險」的傳單，張貼在日落區一些支持他競選連任的海報上。

根據馬兆明19日的推文，這些傳單是在周末時貼出的，目前不確定有多少這類的傳單，也不知道幕後主使者是誰。

馬兆明接受舊金山紀事報（Chronicle）訪問時表示，他不知道這些傳單是誰張貼的，但被張貼這些仇恨傳單的小商店老闆檢查了監視錄影畫面，已提供有關影片給警方進行調查。

這些傳單有些稱馬兆明為「共產黨戀童癖」（communist pedophile），有些以歪曲的事實詆毀他，稱他支持「更多毒品、更多遊民、以刻意方式養育兒童（grooming children，極右派人士用來攻擊多元性別族群的用語）、發錢給瘋子」，「趕走華人、引進幫派」等。

馬兆明說：「這些傳單顯然是令人憤怒的仇恨犯罪，而且反多元性別族群（LGBTQ）、煽動階級主義和種族主義。」他稱這些傳單是「反動、荒謬的抹黑」。

馬兆明告訴紀事報，大約有幾十張這類傳單張貼在日落區的主要商業街道上，包括Irving、Taraval和Noriega，大部分都直接貼在支持他競選連任的海報上。

馬兆明說：「我是一名民選官員，臉皮很厚，可以承受這些攻擊。但是，讓我擔心的是，這種種族主義和仇恨的訊息，會讓我們的酷兒（queer）孩子、貧窮人家孩子、非裔和西語裔孩子覺得他們在這裡不受歡迎。我想讓他們知道，他們是受歡迎的，只是我們需要團結起來對抗仇恨。」

日落區出現攻擊華裔市議員馬兆明的傳單。（取自推特）
日落區出現攻擊華裔市議員馬兆明的傳單。（取自推特）

種族主義 舊金山 遊民

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