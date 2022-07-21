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評論種族邊緣化家庭 金山教委徐安惹議

記者李怡／舊金山報導
在今年3月，市長布里德任命徐安（Ann Hsu，右一）等三位教育委員，以完成被罷免教委的任期。（記者李怡／攝影）
在今年3月，市長布里德任命徐安（Ann Hsu，右一）等三位教育委員，以完成被罷免教委的任期。（記者李怡／攝影）

舊金山學區教育委員會委員徐安（Ann Hsu），因在候選人問卷調查中寫下對種族邊緣化家庭的評論，而受到抨擊。事件引發了舊金山民眾對於種族不敏感問題的激烈討論。

上周末，徐安在向舊金山家長行動聯盟提交的一份候選人問卷中表示，「缺乏父母的鼓勵是學生無法專注或關心學業的部分原因，尤其是在非裔和棕色人種社區。我認為最大的挑戰之一是這些學生缺乏家庭的支持，住房和糧食不安全造成的家庭環境不穩定，加上父母缺乏專注於對孩子學習的鼓勵，導致孩子無法專注或重視學習。」學區非裔學生家長批評指，這是對種族邊緣化家庭的歧視性言論，徐安因此受到抨擊。

隨即，徐安在本周二就她在問卷中的言論，在社交媒體上做了公開道歉，她表示，「我的陳述反映了我自己有限的經驗和偏見。我犯了一個錯誤，深表歉意。」

舊金山聯合學區的非裔家長伊薇特（Yvette Edwards）說，並不是第一次聽到這類對學生成績差異的解釋，徐安的說法是種族不敏感的言論，並對她造成傷害。伊薇特希望徐安可以澄清她的意思，並承認她的聲明造成的傷害。

徐安後來修改了問卷中的答案，寫道，「由於歷史上的不平等，邊緣化社區的許多學生面臨著額外的挑戰，這給他們的學習造成了障礙。我們必須承認不平等，並努力減輕由此產生的危害。」

民眾對此事的看法不一，有些民眾表示，「徐安所說的都沒有錯，且表達的非常準確，這不是種族不敏感，只是在陳述事實。不幸的是，很多人為了政治立場而不敢說出真相。」舊金山居民Liv Smith在社交媒體上表示支持徐安，「我們都知道她說的是真相，只是不應該大聲的說出來而已，在舊金山似乎保護人們的感受比實際解決問題更重要。」

但反對徐安言論的民眾表示，她應該參加文化敏感性培訓。她泛化的概括非裔和棕色社區家長的行為，是一種固有的偏見。她的評論強化了種族主義刻板印象，即非裔和棕色人種父母不像其他父母那樣支持或重視孩子的教育。

據「舊金山紀事報」報導，舊金山市議會議長華頌善（Shamann Walton）表示，儘管徐安已經道歉，但她應該立即下台，因為她聲稱非裔和棕色人種父母，不鼓勵他們的孩子專注或重視學習。

布里德對此事件的回應稱，「承認系統性的不平等和延續有害的刻板印象是有區別的。但重要的是，徐安已經道歉並承諾與社區成員合作，以加強理解和學習。她需要堅持到底，真正傾聽和反思，尤其是作為代表我們學區所有孩子的教育委員。」

截止發稿前，尚未收到徐安對本報要求採訪的回應。

徐安在社交媒體上做出了公開道歉，並表示「我的陳述反映了我自己有限的經驗和內心的偏...
徐安在社交媒體上做出了公開道歉，並表示「我的陳述反映了我自己有限的經驗和內心的偏見。我犯了一個錯誤，深表歉意。」（記者李怡／翻攝）

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