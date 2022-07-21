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北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

華人Uber司機劫殺案 嫌犯車尋獲 華促會捐款頁面已募得4.3萬

記者劉先進／屋崙報導
在記者會上，馮幹和的女友Judy（中）泣不成聲。他的兒子（右）默默安慰。（記者劉先進／攝影）
在記者會上，馮幹和的女友Judy（中）泣不成聲。他的兒子（右）默默安慰。（記者劉先進／攝影）

屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）20日聯合屋崙華促會（OCIC）、東灣台山同鄉會等組織，在華埠陳煥瑛公園（Wilma Chan Park）舉行記者會，他表示，劫殺52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）的嫌犯車輛，已被警方找到，正在搜查取證中。馮幹和遇害的地點就在家門口。女友Judy泣不成聲、非常悲痛。她說，希望盡快找到兇手，將其繩之以法，「我現在到門口給男友上香，都感覺不安全。」

Uber送餐司機馮幹和在劫車案中不幸遇害，震驚社區。（取自GoFundMe捐款頁...
Uber送餐司機馮幹和在劫車案中不幸遇害，震驚社區。（取自GoFundMe捐款頁面）

華促會和台山同鄉會華埠社安隊，本來預計邀請警局第一區大隊長伯奇（Clay Burch）和警員走訪華埠，因為馮幹和不幸遇害，臨時決定舉行記者會。市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）、盛桃（Sheng Thao），泰勒（Loren Taylor）等出席。

屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮（右），副主席甄國輝（中），執行總監李嘉欣（左）出席記...
屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮（右），副主席甄國輝（中），執行總監李嘉欣（左）出席記者會，譴責搶劫殺人的罪行。（記者劉先進／攝影）

華促會徵得馮幹和家人同意，在GoFundMe上設置募捐頁面https://www.gofundme.com/f/driver-patrick-fung-killed-in-east-oakland，希望能籌款幫他料理身後事。截至20日晚上6時43分，已有4萬3237元的籌款。

女友：出門上香都不安全

馮幹和17日上午先送女友Judy去屋崙華埠買菜，再回到家門口停車，等Uber Eats外賣派單。沒想到兩個劫匪跑過來劫車，開槍擊中他的頭部，整個過程僅僅5秒。Judy的22歲兒子聽到槍聲、感覺不妙，衝出門外，才發現慘劇。急救人員趕到時，回天乏術。

Judy說，多謝社區的關心和幫助，至今還難以接受馮幹和離開的事實。男友對她和前夫所生的兒子視如己出，她也一直將男友當做老公。「他走了，我的天塌下來了。希望警方盡快抓到兇手，維護治安讓社區更安全。這幾天都睡不好覺。我到門口給男友上香悼念，都感覺危險。」

Judy說，兒子今年送外賣，兩次遭遇類似搶劫。車子停在路邊，有人來開車門要劫車，幸好車門緊鎖，逃過危險。此外，她家有個租客，只交了一個月租金和押金，有1萬多租金不交，且賴著不走，還投訴、威脅她。一年來，她受到的精神壓力很大。「我求社區幫忙趕走他。租客昨晚還在罵我，說憑什麼搬走？男友不在身邊，我不想有人（租客）出入我家，感覺不安全。最近每晚都睡不好，情緒很悲痛。」

屋崙警長阿姆斯壯表示，搶劫槍殺52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和的嫌犯車輛...
屋崙警長阿姆斯壯表示，搶劫槍殺52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和的嫌犯車輛，已被警方找到，正在搜查取證中。（記者劉先進／攝影）

警方公布現場監控視頻

屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）、副主席甄國輝（Hal G Gin）、執行總監李嘉欣（Jennifer Li）均表示，對馮幹和的遇害感覺震驚，「社區痛苦而憤怒，希望停止犯罪。我們努力工作，希望擁有一個更好的社區。」

勵琪說，馮幹和在光天化日之下被槍殺，這是不可接受的悲劇。暴力在社區和屋崙沒有立足之地。作為代表第二區的議員，正與警局及華促會等社區組織合作，在華埠、小西貢社區等區域投入資源，支持社區商業，保護安全。

阿姆斯壯表示，為馮幹和和家人的遭遇感到難過，此案是一起不應發生的犯罪。警方正在大力調查。警局19日公布了現場的監控視頻。希望社區成員觀看視頻，如果能識別視頻中搶劫者的聲音，可與警方聯繫。

18日晚，警方在舊金山找到了這起兇殺案中使用的車輛。「我們正在與聯邦調查局一起處理作案車，試圖獲得任何可以利用的犯罪證據。但我們仍在請求社區的幫助，並確定視頻中對這一令人髮指的罪行負責的個人。同樣，在屋崙市有太多無意義的暴力事件，目前有64起兇殺案。有太多的人失去了他們的生命，社區有太多的創傷，受害者家庭帶著失去親人的痛苦繼續生活。」

屋崙 華埠 租客

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