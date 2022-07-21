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屋崙警局大隊長訪華埠 籲警民合作

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警局第一區大隊長伯奇（中）和商戶劉麗瓊（右）交流治安情況。（記者劉先進／攝影）
屋崙警局第一區大隊長伯奇（中）和商戶劉麗瓊（右）交流治安情況。（記者劉先進／攝影）

屋崙警局第一區大隊長伯奇（Clay Burch）和多個華埠警員，20日在市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）、屋崙華促會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮、東灣台山同鄉會主席馬作林的陪同下，走訪屋崙華埠商戶，介紹警力安排和資源，也傾聽華埠市民聲音。他呼籲社區和警方繼續合作，提供有力情報，幫助打擊犯罪，維護治安。

20日中午，鑼鼓喧天、醒獅開道，伯奇一行受到華埠商戶和市民的歡迎。10街「參源行」東主劉麗瓊說，謝謝華埠社安隊的巡邏和警方加班駐守，華埠治安明顯好轉，市民出入也覺得安全了很多。

伯奇說，感謝台山同鄉會華埠社安隊的義務巡邏，感謝華促會的支持。警員在華埠加班巡邏的計畫，受到警長阿姆斯壯、市府的全力支持。在過去兩年中，警方巡邏對治安好轉產生重大影響，巡邏還會一直持續下去。「從今年開始，我們甚至看到治安出現更好的軌跡，安全正在朝著正確的方向發展。這是基於社區支持人員之間的合作，以及警員部門的日常合作，大家積極溝通、互通有無。」

在2020年5月底的暴力洗劫中，屋崙華埠商戶損失慘重，珠寶店首當其衝。鳳珠寶金飾店東主Diane Trinh及其他越南商戶說，有時看到鬼鬼祟祟的人在華埠轉來轉去，疑似要找人下手。但報告給警方也無能為力，因為對方沒有犯罪。伯奇表示，警方需要社區市民的情報，幫忙打擊犯罪。他希望在社區內開展有關犯罪的教育研討會，讓警員演講，告訴社區居民如何防盜、避免成為犯罪目標。

屋崙警局第一區大隊長伯奇和多個華埠警員，與市議長勵琪、屋崙華促會（OCIC）籌委...
屋崙警局第一區大隊長伯奇和多個華埠警員，與市議長勵琪、屋崙華促會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮、東灣台山同鄉會主席馬作林等合影。（記者劉先進／攝影）

華埠 屋崙 越南

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