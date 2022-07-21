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舊金山市議會 促停發PG&E安全證書

記者王子涵／舊金山報導
太平洋瓦電計畫未來三年大幅調漲費率。（Getty Images）
太平洋瓦電計畫未來三年大幅調漲費率。（Getty Images）

山火、濃煙、停電是加州夏天最常見的災害。2021年在乾旱缺水的大背景下，加州山火季創下了有史以來嚴重的一季，8619處野火將260萬畝土地燒成焦炭。為扭轉這一局面，舊金山市議會19日通過了一項決議，請求州長紐森（Gavin Newsom）停止授予太平洋瓦電（PG&E）安全證書，以此向該公司施壓，使其擔負起野火災害的責任。

太平洋瓦電通過由加州政府所頒發的安全證書，有權動用數十億元的基金來支付受野火災難影響的受害者，而該基金的一部分來自於納稅人。批評者表示，電力公司實際上是在用納稅人的錢來償還自己的損失。

舊金山市議會認為，太平洋瓦電沒有有效地採取措施阻止山火災難。市議員陳詩敏（Connie Chan）表示：「這不僅僅是阻止電力公司的貪婪，保護我們的環境，他們的行為是真正意義上的『殺人』。」

陳詩敏認為，安全證書是一張「殺人許可證」。

太平洋瓦電在北加州老化的電線被認為是造成迪克西大火（Dixie Fire）的主要原因，該野火也是加州歷史上最大的野火之一。為避免刑事訴訟，太平洋瓦電已同意支付超過5500萬元向受影響的居民。另外，包括2019年索諾瑪縣的金凱德大火（Kincade Fire）、坎普山火（Camp Fire），該公司都被認定負有責任。負責監督太平洋瓦電的聯邦法官認為，這家公司是加州持續的威脅。

太平洋瓦電堅持認為，居民的安全是他們最重要的責任，並表示在2022年回採取一系列更大膽、全面的行動，在山火季中提供更安全可靠的能源。

舊金山市議會在19日的決議再次引起了人們對於太平洋瓦電對於加州電力壟斷的質疑。陳詩敏說：「這已不再是一個安全、可持續的電力系統，不僅是對舊金山，對於全州都是如此。如果太平洋瓦電不能保證我們的安全，那麼我們有什麼替代的方案？」

環保正義組織Poder主任迪亞斯（Antonio Díaz）說：「從根本上，就是缺乏問責制度。」

事實上，舊金山早就嘗試與太平洋瓦電斷開關係。2019年，市議會從提出以25億元購買該公司的電力設備，但被迅速拒絕。2020年，非盈利組織金州能源（Golden States Energy）在州法的推動下創立，推動用新的能源模式向城市供電，該公司也是替代太平洋瓦電的選擇之一。

太平洋瓦電在北加州老化的電線被認為是造成迪克西大火（Dixie Fire）的主要...
太平洋瓦電在北加州老化的電線被認為是造成迪克西大火（Dixie Fire）的主要原因。（美聯社）

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