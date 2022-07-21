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舊金山中央地鐵完工日 再延後

編譯組╱舊金山20日電
受到火災影響，舊金山中央地鐵工程完工日期再度延後。圖為中央地鐵華埠白蘭站去年開放外界參觀。（電視新聞截圖）
受到火災影響，舊金山中央地鐵工程完工日期再度延後。圖為中央地鐵華埠白蘭站去年開放外界參觀。（電視新聞截圖）

舊金山市交通局（Municipal Transportation Agency）表示，已進行長達十多年的中央地鐵擴建工程，完工日期再度被延後，這次延後的時間約兩個月。

交通局代理財務長魯爾斯（Jonathan Rewers）19日向董事會表示，一場6月20日發生在Yerba Buena/Moscone站的火災，是造成中央地鐵完工日期再度延後的原因，延後時間預計約六到八周。火災並未對列車造成任何損壞，但使中央地鐵內最後的檢測工作暫時停止。

魯爾斯表示，火災是由斷電箱內一個故障的避雷器引發的，還燒毀了另外兩個斷電箱，因此需要更換三個斷電箱。

儘管交通局去年表示，中央地鐵應該會在今年10月開通，但官員後來把時間表擴大到秋季的某個時間，而且一直不願意宣布確定的開通日期。魯爾斯19日對董事會說：「我們仍計畫在今年秋季開始提供服務。」

發生火災的Yerba Buena╱Moscone站是中央地鐵四個新車站之一，其他三個是南市場街站、聯合廣場站和華埠白蘭站。

新車站一旦啟用，在新冠疫情期間與K-Ingleside線合併的T-Third Street線將不再提供到市場街地鐵站的服務，取而代之的是，T線將從四街和King Street站開往四個新車站，乘客未來可以在聯合廣場/市場街站透過地下通道前往Muni和灣區捷運（BART）的Powell站。

舊金山中央地鐵擴建工程的完工日期一延再延，已經比原定的2018年底推遲了四年。在中央地鐵和Van Ness巴士快速道路系統開通後，舊金山暫時不會再進行其他重大的公共交通建設計畫。

地鐵站 舊金山 華埠

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