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金山擬修法 奇數年選舉改偶數年

記者李怡╱舊金山報導
根據潘正義提供的數據，自2011年以來，在偶數年的總統選舉週期投票的選民人數，幾乎是奇數年地方選舉的兩倍。（記者李怡╱翻攝）
根據潘正義提供的數據，自2011年以來，在偶數年的總統選舉週期投票的選民人數，幾乎是奇數年地方選舉的兩倍。（記者李怡╱翻攝）

舊金山市議會日前以七比四的投票通了章程修正案，將奇數年的地方選舉改到偶數年進行，即原訂2023年舉行的市長選舉年推遲到2024年。此項提案旨在鼓勵選民積極參與地方選舉。提案會納入今年11月的公投由選民表決。如果通過，意味著舊金市長、縣警局長、地檢官、市府律師和財長，不會在預定的2023年11月7日進行選舉，而是推遲到2024年選舉。

市長布里德表示反對這項措施，儘管此提案可以讓她多任職一年。

該提案由第五區市議員潘正義（Dean Preston）提出。他表示，這項提案旨在確保低收入和有色人種選民，在選出舊金山最有權勢的官員方面，擁有更大的發言權。他稱此提案是鼓勵地方民主，並為市府節省數百萬元的合理政策。

根據潘正義在市議會上的說法表明，華裔選民在2020年的投票率為81%，而2019年為41%，對於西語裔選民來說，差距更大，在同一年分別為82%和32%，且所有有色人種社區的奇偶年投票差異都是如此懸殊。

第三區市議員佩斯金（Ahsha Safai） 支持此項提案，並表示，舊金山是一個移民城市，文化多元，如將地方選舉改為偶數年，就不必花大量的時間去動員投票，只需說明候選人的政綱吸引投票即可。

但是市議會議長華頌善對於提案做出的改變表示不安，稱這對2023年11月做好競選準備的人是不公平的。

目前舊金山選民在奇數年選舉市長、縣警局長、地檢官、市府律師和財長。若依據潘正義提出的提案，將改在偶數年選舉。根據潘正義提供的數據，自2011年以來，在偶數年的總統選舉周期投票的選民人數，幾乎是奇數年地方選舉的兩倍。

在過去五年，加州有超過55個城市將奇數年選舉周期改成偶數年，包括洛杉磯和聖荷西。加州共同理想（CCC）研究表明，近年來切換成偶數年選舉的城市，平均使參與市政選舉的選民人數增加了兩倍。

支持提案的政府組織RepresentUs政策分析師奧布萊恩（David O'Brien）表示，很難找到一個單一變化就能提高民眾選舉參與率的方式。將地方選舉併入偶數年，會是一個具有超強效果的公共政策。

預計提案會在2023-2024財年和之後的奇數年，為政府節省約690萬元的選舉成本。

6月初進行的民調顯示，此項提案獲得多數選民的支持，可能於11月投票的選民當中，74%的人會對此項提案投贊成票。

目前針對這一提案，雖然民眾的觀點各不相同，但將市長選舉推遲到2024年的選項，將會出現在舊金山市民11月8日的選舉投票中。雖然這是一項章程修正案，但只需 50% 加一的公投支持率即可通過。

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