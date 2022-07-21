不滿加州AB5法案 卡車司機示威「封鎖屋崙港」

因為對加州AB5法案不滿，100多名卡車司機在屋崙港展開抗議行動，造成港口貨物裝卸工作停擺。（美聯社）

屋崙 港是美國和全球最主要的貨運中心之一。但是，本周有一群卡車司機因為對加州 一項可能顛覆其業務模式的勞工 法不滿，展開了抗議行動，造成屋崙港運作停擺。

卡車司機的抗議行動20日進入第三天，抗議者人數增加到100多人，他們封鎖了碼頭入口，阻止貨物裝卸，讓港口運作幾乎全面停頓。屋崙港一名發言人表示，許多碼頭工人拒絕停止抗議，迫使港口主要碼頭的裝卸工作停擺。

經營一家由四名司機組成的公司的辛格（Harnoor Singh）說：「我們想告訴大家，如果我的卡車停止運作，美國就會停止運作。我們會繼續抗爭，直到沙加緬度方面做出積極回應。」

和工會支持的罷工不同，卡車司機這項抗議行動是由獨立承包商透過社群媒體組織起來的鬆散團體，沒有明確的領導人。卡車司機們表示，儘管他們的團體還未達成最後決定，但他們計畫本周會繼續阻止碼頭貨物裝卸。

此次抗議行動的核心是加州2019年通過的AB5法案，這項法案要求約7萬名獨立營運的卡車司機被登計為企業雇員。許多小企業和獨立卡車司機表示，法案迫使他們關閉業務，他們要求州政府讓他們享有AB5豁免權。不過，勞工權益團體表示，貨運行業雇員非常需要保護。

小型貨運公司所有人吉姆（Navdeep Gillm）表示，他們20日會與屋崙港官員進行談判，然後決定是否繼續進行抗爭。

2019年通過的AB5法案獲得勞工團體的大力支持。勞工團體表示，儘管許多零工和卡車司機有資格獲得全職雇員福利，但他們經常被歸類為獨立合約工。這項法案引發了法律糾紛，於2020年開始暫時被擱置。最高法院今年6月拒絕審理一項反對AB5法案的訴訟，為加州的新雇員分類制度舖平了道路。

許多卡車司機表示，獨立合約工模式提供他們靈活性與發展小型卡車運輸業務的能力，已成為錫克族（Sikh）移民及其子女的主要經濟來源。

發言人桑迪佛（Marilyn Sandifur）表示，卡車司機封鎖碼頭讓屋崙港貨櫃積壓的問題更形嚴重。

擁有將近一個世紀歷史的屋崙港，是美國西岸三大門戶之一，幾乎所有的北加州進出口貨物都是由屋崙港處理。

儘管去年的供應鏈問題導致大量海運貨物積壓在港口，但在消費者需求強勁的情況下，港口的進口業務蓬勃發展。2021年，屋崙港處理超過100萬個進口貨物貨櫃，創下有史以來最高紀錄。