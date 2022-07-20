金山市府租安置房 庇護500遊民

711 Post街的遊民庇護所。 （記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德19日參觀下諾布山區（lower Nob Hill）711 Post街、為無家者租賃的庇護 所安置房，此處住所可安置430位遊民 無家者。布里德表示，住房是解決無家者問題的關鍵方法，住房與安全服務聯繫起來至關重要。

除了當天開放的430個新安置床位，還計畫再增加592個床位；預計到今年9月，總共新增1000多張床位來安置無家者。

布里德說，市府努力繼續在舊金山各地擴大庇護所、住房和支持性服務；新站點的開放增加數百張新床位，供無家者從街道過渡到庇護所，並慢慢過渡到穩定住房，從而取代在社區街道露營，還社區民眾一個整潔安全的街道。

711 Post前身是一家青年旅舍，由市政府租用；此安置房有多種便利設施，包括大堂和前台、地下室、社區互動區、商業廚房、餐廳、洗衣房、辦公空間、安全攝像系統、電梯、儲物櫃和行李寄存處，以及每層樓的浴室和淋浴間。人員配備包括場地主管、設施經理、場地監督員、維護、清潔、安全／前台和護理協調員，此處每天提供兩餐以及洗衣服務。

庇護所內的公共空間。（記者李怡／攝影）

市議員佩斯金（Aaron Peskin）表示， 非常自豪能代表下諾布山社區，他表示，社區不僅歡迎無家可歸者服務和支持性住房，且會確保庇護所的安置順利運營，以解決無家可歸問題，並為民眾創造健康穩定的社區。

第六區市議員麥德誠表示，此處庇護所提供公共聚會空間、病例管理和醫療服務等項目；這些項目的設置，有助於鼓勵無家者有健康的生活習慣，也為未來的安置中心做了試點。

舊金山無家可歸者和支持性住房部主任麥斯巴登（Shireen McSpadden）說，此次的創新安置項目，以及之前的安置小屋和車輛分類中心，讓社區避難所變得更專業化。