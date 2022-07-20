金山市議會通過年140億預算 可望擴充警力

舊金山議會批准140億元預算 保留市長布里德招募更多警察的計畫。（美聯社）

舊金山 市議會19日通過每年140億元的龐大預算 案，舊金山市長布里德（London Breed）將有機會推展擴充警力，加強核心經濟建設等重大市政建設案；市府也將可撥出巨款，推展可負擔房屋計畫，加強各項社區建設。

議會19日以10：1票數通過未來兩個財政年度中，每年預算總經費高達140億元。預算案通過後，市府可增聘220名警察，另可撥款4740萬元，進行新冠疫情經濟恢復計畫。

新預算案亦撥出1億1200萬元加強可負擔房屋發展計畫，以及協助亞太裔社區的非牟利機構。

舊金山市議員潘正義（Dean Preston）投下唯一反對票者，他去年也對預算案投反對票；潘正義表示，這幾次投反對票主因是反對市府擴充警力。根據市長辦公室，舊金山2023年警力預算將高達7億1400萬元，比過去增加5000萬元。

雖然投下反對票，潘正義仍讚揚預算案中有關可負擔住屋的投資 ，「非常具有歷史性意義。」推展可負擔住屋是潘正義問政主軸之一。

然而潘正義批評剛通過的預算，他反對增加投資警力；潘正義強調，目前沒有加強警力的必要，加強警力無助於社區成長，「我們對如何處理公共安全已有承諾，加強警力違反我們已有的承諾與定見」。

19日預算案通過後，舊金山議會預算小組主席盧凱莉（Hillary Ronen）終於鬆了一口氣；她指出，議會同事能在決定如何運用公家資金時，減少彼此之間歧見，讓她感到非常欣慰。盧凱莉說，這次審議預算案過程非常順利，這種情況相當不尋常，可喜可賀。

盧凱莉說，這次預算案達到平衡發展目標，除了發展市中心，也投資支持地方社區與弱勢團體。

盧凱莉與舊金山議會預算委員會同事三個星期前與布里德市長達成協議；根據協議內容，未來兩個財政年度期間，市府將撥款5800萬元資助各項計畫，包括提供食物給舊金山低收入民眾、房屋補助、LGBTQ服務協助。另外布里德也在協議中同意，將從預算中撥款6900萬元，補貼非牟利團體各項消費。

有關布里德市長所提市府各部門預算，議會預算小組多少有所裁減，但最後雙方達成共識，預算案順利成行。預算委員會一度考慮大砍警察預算經費，最後經過協調，沒有劇烈調整此項重大預算計畫。