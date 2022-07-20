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社區暴力襲擊案 謝安宜4天內提控重罪

記者李怡／舊金山報導
謝安宜（右）上任第一周訪舊金山華埠，並稱會把仇恨犯罪和社區安全作為首要任務。（記者李怡／攝影）
謝安宜（右）上任第一周訪舊金山華埠，並稱會把仇恨犯罪和社區安全作為首要任務。（記者李怡／攝影）

舊金山地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）辦公室19日發文表示，地檢處已對15日發生在西增區（Western Addition）的暴力襲擊嫌犯提起重罪指控。襲擊嫌疑人為一名24歲男子，被指控使用致命武器襲擊和對受害者造成重大身體傷害。

謝安宜表示，在她的監督下，舊金山地檢處絕不會容忍像這樣的惡意攻擊。暴力犯罪者將對其行為負責。這次的指控傳達了一個信息，即舊金山每個社區的安全是地檢處的首要任務，任何參與暴力的人都會受到應有的懲罰。

15日上午11時，社區中心執行主任兼舊金山市縣少年緩刑局委員會專員史平哥拉（James Spingola）在西增區社區內遭到兩名男子襲擊。兩名襲擊者用一塊2x4的木板惡意攻擊，使史平哥拉受到重傷。目前只找到一名襲擊嫌犯。

全國有色人種協進會主席布朗牧師表示，看到新任地檢長對暴力襲擊事件這麼快就採取指控行動，令他覺得在疫情中備受襲擊困擾的社區看到了希望。

第二名襲擊嫌犯尚未找到；任何有關於這次襲擊信息的線索提供，請致電舊金山警察局(SFPD)提示熱線：1-415-575-4444或向TIP411發送提示，並以SFPD開始短信，可匿名提交信息。

舊金山 暴力犯罪 警察

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