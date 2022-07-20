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加州總檢長邦塔 籲FDA禁售薄荷香菸、調味雪茄

記者劉先進／屋崙報導
州總檢察長敦促美國食品暨藥物管理局迅速通過最終產品標準，在美國市場上禁止薄荷香菸和調味雪茄。（取自FDA官網）
州總檢察長敦促美國食品暨藥物管理局迅速通過最終產品標準，在美國市場上禁止薄荷香菸和調味雪茄。（取自FDA官網）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）19日說，已經加入兩黨總檢察長聯盟，敦促美國食品暨藥物管理局（FDA）迅速通過最終產品標準，在美國市場上禁止薄荷香菸和調味雪茄。他並表示，禁令有有大量的科學證據支持，清除這些產品，可保護公眾健康，並解決產品對少數族裔社區和其他弱勢群體系統性和不成比例的影響。

邦塔說，壓倒性的科學證據，包括FDA的發現和聲明表明，薄荷香菸對公眾健康有深遠的不利影響，導致更多的吸菸和更多的菸草使用，進而產生死亡和疾病。最近發表在「菸草控制」上的一項研究發現，1980年至2018年期間，薄荷香菸造成1010萬額外的吸菸者，300萬生命年的損失和37.8萬人過早死亡。

另外，薄荷香精掩蓋了香菸的刺鼻味道，是年輕人開始吸菸並成癮的主要原因。所有18到34歲的成年吸菸者中，有一半以上是透過薄荷香菸開始吸菸的。研究表明，薄荷香菸不成比例地損害了弱勢人群的健康，特別是非裔。超過93%的非裔吸菸者一開始接觸的是薄荷香菸。在LGBTQ+吸菸者、有精神健康問題的吸菸者和社會經濟弱勢人群中，薄荷香菸的使用也不成比例地高。

在評論信中，兩黨聯盟敦促FDA發布最終產品標準，將薄荷香菸從美國市場中剔除。該聯盟認為，FDA提議的薄荷醇禁令是促進健康公平和保護公眾健康的關鍵步驟，不會大幅增加非法貿易或取代州、地方的限制。

邦塔說，每天，數以百計的加州人將吸食第一支香菸，並開始走上危險的道路，帶來毀滅性的健康後果。「沒有時間可以浪費；我敦促FDA迅速敲定禁止薄荷香菸和調味雪茄的擬議法規，這些香菸和雪茄主要危害年輕人和有色人種，任何拖延只會讓更多的人喪命。」

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