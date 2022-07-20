布里德兄長減刑案 謝安宜要求州總檢長接手

謝安宜要求加州總檢察長接管布里德兄長重審案。（美聯社）

舊金山 地檢處指出，新任檢察長謝安宜(Brooke Jenkins)為避免利益衝突，要求加州 總檢察長邦塔(Rob Bonta)接手舊金山市長布里德(London Breed)兄長的減刑申訴。前舊金山檢察長博徹思 (Chesa Boudin)今年6月遭選民罷免後，布里德市長任命謝安宜接掌舊金山地檢處檢察長職務。

布里德兄長布朗(Napoleon Brown)2000年因一連串罪名，包括非蓄意殺人(involuntary manslaughter)、持槍械搶劫、劫車等，被法院判處44年徒刑。布朗的女友於其2000年犯罪行動中喪生。目前布朗律師齊佛斯密特(Marc Zilversmit)向法院提出上訴，要求法官根據新近州法規定，減輕布朗44年徒刑判決。

州總檢察長辦公室是否有權接手布朗重審量刑案件，或者有權提出減刑要求？目前答案尚未明朗。

同樣為了避免利益衝突，謝安宜還要求邦塔辦公室接手處理舊金山地檢處目前正在調查處理的一宗謀殺案，因為受害人18歲的馬羅利(Jerome Mallory)是謝安宜夫婿的姪子。

謝安宜曾參與罷免前舊金山檢察長博徹思的選戰，選戰期間，謝安宜公開批評博徹思處理馬羅利凶案方式，指當時地檢處對被告所提控罪過於輕微，沒有將幫派因素加重罪名列入考量。

舊金山地檢處官員表示，謝安宜上周與加州總檢察長邦塔通電話，討論上述兩宗案件，然而加州總檢察長辦公室是否同意接手，目前仍不得而知。邦塔辦公室尚未對舊金山地檢長所提要求作出任何評論。

另外，舊金山地檢處上周進行大規模整頓，謝安宜解聘地檢處定罪後處理小組(post-conviction unit)組長赫塔度(Arcelia Hurtado)。赫塔度也是布朗案的控方代表。

加州總檢察長辦公室上周指示，赫塔度處理布朗量刑問題時，必先向博徹思任內的幕僚長切特費德(Kate Chatfield)報告，然而謝安宜日前解除切特費德職務。在目前情況下，謝安宜直接處理布朗量刑申訴，都會形成利益衝突問題。

布里德過去曾為其兄長請命，引起輿論質疑，批評布里德濫用職權為其兄長謀求好處。布里德2018年曾請求前州長布朗(Jerry Brown)減輕其兄長判刑，但不為布朗接受。

2015年布里德兄長開庭審判時，布里德曾出庭作證指出凶案發生時，兄長不在現場。然而2008年請求減刑時，布里德對布朗州長表示，她承認其兄長當時的決定與行為造成他身陷囹圄。