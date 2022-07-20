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僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

僅5秒 Uber華人司機家門口遭槍殺 3嫌逃離

記者劉先進／屋崙報導
52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和在東屋崙遭3個歹徒劫車槍殺，震驚社區。（取材自GoFundMe捐款頁面）
52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和在東屋崙遭3個歹徒劫車槍殺，震驚社區。（取材自GoFundMe捐款頁面）

52歲香港移民、Uber送餐司機馮幹和（此前譯為馮孔，Kon Patrick Fung）17日在東屋崙13街2000街區遭3名歹徒劫車，不幸被槍殺，震驚社區。監控錄像顯示，歹徒要求他從車內出來被拒絕，然後殘忍開槍，整個過程僅五秒。

★突然離世 女友悲痛欲絕

馮幹和的女友Judy 19日接受本報記者採訪時，悲痛欲絕。馮幹和當時在家樓下等Uber Eats外賣派單，卻遭遇悲劇，「他早上還送我去屋崙華埠買菜，平時非常顧家；難以相信，光天化日之下，一個活生生的人就這樣離開了，幾個小時就陰陽兩隔。我好想念他。」

屋崙華埠社區促進會（OCIC）19日徵得馮幹和家人同意，在GoFundMe上設置募捐頁面https://www.gofundme.com/f/driver-patrick-fung-killed-in-east-oakland，希望能籌款幫他料理身後事。

劫匪搶劫、開槍和逃跑瞬間。（監控錄像截圖）
劫匪搶劫、開槍和逃跑瞬間。（監控錄像截圖）

根據監控錄像，17日上午11時許，馮幹和坐在路邊的白色車內，兩名分別穿著白色和黃色連衫帽的男子步行靠近，拉開車門；其中黃衣男子拿出手槍，大聲要求馮幹和離開車子，準備劫車。接著，持槍黃衣男子開了一槍，兩名歹徒匆匆逃離現場，整個過程僅五秒。Judy則向記者證實，共有三個劫匪，兩個動手搶劫，一個開車等候接應。

屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮19日全程陪同馮幹和的家人及女友Judy，提供各種幫助；莊錦鎮說，Judy幾乎親眼看著男友去世，受到很大打擊，「她悲痛欲絕，令人同情」。

Judy表示，17日早上，男友馮幹和先送她去屋崙華埠買菜，再開車回到家附近，等待Uber Eats外賣派單。因為社區附近頗多餐廳，外賣生意紅火，馮幹和打算送餐完再回去接她。當時，她兒子在家，忽然聽到槍聲，出門就看到馮幹和中槍。Judy先讓弟弟趕到家中查看，自己又火速趕回家。

Judy到了事發現場，只見男友躺在地上，急救人員表明馮幹和已經離世；「我當時就暈倒了，醒來想見男友最後一面。警員死活不肯，因為頭部中槍，鮮血到處都是，看到後會受刺激、精神上承受不住。警員說，等處理完遺體，再讓我見一面。真的想不到，活生生的一個人，就這麼沒了。很傷心，也很想念他。」

圖為事發的地區。（記者劉先進／攝影）
圖為事發的地區。（記者劉先進／攝影）

★他兩份工作 1周工作7天

捐款頁面介紹說，馮幹和八年前從香港移民來美國，工作努力、孝敬父母、為人溫和善良。他認真工作，養家餬口，是家裡唯一的經濟支柱。他做了兩份工作，一個是倉庫送貨員，另一個是開Uber，經常每天工作16到18個小時，非常辛苦。「他的目標是賺足夠的錢，照顧父母」、「他非常節儉，從不在自己身上花錢，但為朋友慷慨解囊。」

莊錦鎮說，馮幹和一天工作七天。平時除了工作，晚上就回到家中，不外出喝酒。女友經歷此事後，受到很大打擊，每天以淚洗面，晚上不能睡覺，也不敢出門。即使接受採訪，都不願意露面、公布姓名，害怕劫匪認出找上門。「家人懷疑，劫匪就住在附近，且有意找亞裔下手，作案前在街道上徘徊了一段時間。女友Judy希望加州能執法嚴格，嚴打犯罪，別讓壞人輕易拿到槍作案。」

不少市民自發到現場悼念華人受害者馮幹和。（記者劉先進／攝影）
不少市民自發到現場悼念華人受害者馮幹和。（記者劉先進／攝影）

據悉，馮幹和父親此前有健康問題，得知兒子離開，傷心過度，沉默寡言。馮幹和還有個哥哥Ivan Fung。屋崙華促會將在7月30日的街會上默哀一分鐘，並設置捐款箱，希望現場也為馮幹和募捐。

在同事們的印象中，馮幹和為人樸實；他努力攢錢，不僅是為了照顧父母，還希望和女朋友結婚並建立家庭。他不知疲倦地工作，以便能夠將住家搬到安全的地區，避免屋崙的暴力。「他有一個非常卑微的美國夢，但卻因為自己試圖避免的暴力，被人從家庭和親人身邊奪走。已經有太多亞裔的犯罪受害者，特別是亞裔移民，因為我們不會說英語，或者不願意說出來，所以被視為容易下手的目標。」

屋崙 華埠 亞裔

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