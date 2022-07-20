染疫不敢求醫 灣區新冠住院機率「亞裔風險最高」

最新研究發現，灣區亞裔新冠患者的住院率和死亡率高於其他族裔。（Getty Images）

一項最新研究發現，灣區亞裔 居民2020年感染新冠肺炎住院的機率比其他族裔高，而這個高機率無法以社會經濟或健康狀況等因素來解釋。

這份19日發表在族裔健康差異期刊（Journal of Racial and Ethnic Health Disparities）上的研究報告指出，在灣區的亞裔、非裔、西語裔和白人居民中，亞裔是唯一無法以年齡、收入、健康保險狀況和疾病綜合症等因素來解釋新冠住院風險機率的族裔。

這項舊金山加大參與進行的研究表示，西語裔和非裔居民的檢測陽性率和住院率較高，主要與其社會經濟地位和諸如吸菸和糖尿病 等健康問題有關。相反地，這些因素不能充分解釋亞裔居民為何有較高的住院風險，說明亞裔的高住院率背後有其他的因素，但目前無法得知。

這份報告的共同作者舊金山加大眼科醫師黃大衛（David Hwang，音譯）說：「耐人尋味的是，即使我們將所有社會經濟因素和健康狀況都考慮在內，只有亞裔有出現重症的額外風險，而我們並不了解其中原因。」

亞裔罹患糖尿病的比例很高，是導致患者出現重症的最大風險因素之一。與其他族裔相比，亞裔糖尿病患者較不容易被診斷出來，病情也較嚴重，部分原因是亞裔糖尿病患者的體重或身體質量指數（body mass index）往往低於其他族裔患者。

然而，研究表示，僅憑較高的糖尿病發病率，並不能解釋為什麼亞裔的新冠住院率較高。黃大衛表示，有一些潛在因素未來值得進一步研究。

黃大衛指出，由於2020年反亞裔暴力犯罪十分猖獗，讓許多亞裔感染了新冠也不敢求醫，拖到病情嚴重到需要住院。此外，語言可能是另一項障礙，讓許多只會說自己語言或方言的亞裔居民很難獲得醫療服務。

這項研究是以3月份刊登在同一期刊的另一項研究報告結果作為基礎。3月份的研究報告發現，灣區新冠病毒檢測呈陽性的亞裔患者住院率高達11.5%，是所有族裔中最高，非裔為9.3%，西語裔為6.9%，白人為5.4%。19日發表的研究目的在解釋為何會出現這些差異。

較早的研究進行的時間是2020年1月到2020年12月，它分析灣區9縣共13萬名舊金山加大新冠患者的醫療紀錄。研究還發現，亞裔新冠患者的死亡率也是各族裔中最高。

最新研究結果引起了各方注意，因為大部分全國性研究報告都指出，在疫情期間，亞裔患者無論是感染率、住院率、還是死亡率，都低於其他族裔。

全國性研究結果和地方性研究結果的差異，或許可以歸因於灣區龐大且多元化的人口，這裡是美國亞裔人口最集中的地區之一，但亞裔在美國總人口中所占的比例要小得多。此外，灣區亞裔的社會經濟狀況的多元性較高，兩項最新的本地研究發現，灣區亞裔的收入十分兩極化，約三分之一是極低收入者，另外三分之一是高收入者。

黃大衛表示，研究發現說明，了解不同亞裔族群之間差異的重要性，醫療體系才能根據差異調整醫療計畫。

黃大衛說：「亞裔的異質性很高，具有許多不同的文化、背景和出身。了解不同亞裔之間的差異，並加強研究亞裔的健康需求，是值得我們的醫療體系和研究人員投注更多心力的地方。」