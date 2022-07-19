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參選阿縣地檢長 威利訪屋崙華埠 承諾：重拳起訴罪犯

記者劉先進／屋崙報導
宣布競選阿拉米達縣地檢長的阿縣首席助理地檢官威利（Terry Wiley），18日拜訪屋崙華埠。（記者劉先進 ／攝影）
宣布競選阿拉米達縣地檢長的阿縣首席助理地檢官威利（Terry Wiley），18日拜訪屋崙華埠。（記者劉先進 ／攝影）

宣布競選阿拉米達縣地檢長的阿縣首席助理地檢官威利（Terry Wiley），18日拜訪屋崙華埠，與屋崙華埠商會主席陳錫澎，藍天使義工見面。他表示，將重拳起訴罪犯，讓他們為罪行付出代價。若競選成功，將組建特別小組，指控、嚴打仇恨亞裔犯罪。

宣布競選阿拉米達縣地檢長的阿縣首席助理地檢官威利（Terry Wiley），18...
宣布競選阿拉米達縣地檢長的阿縣首席助理地檢官威利（Terry Wiley），18日與屋崙華埠商會主席陳錫澎，藍天使義工見面。（記者劉先進 ／攝影）

陳錫澎表示，有些人覺得，犯罪之人被逮捕後，不應該去坐牢。「我理解他們的努力。但問題是，很多慣犯犯了罪，又被釋放回到街上，繼續攻擊老年人或婦女。這種問題不僅發生在亞裔社區，還發生在非裔社區。為了確保阿縣安全，選擇威利是明智之舉。」他鼓勵市民和親友去投票。

威利說，看到亞裔社區的老人沒有安全感，到華埠害怕被攻擊、搶劫，非常痛心。這甚至不是亞裔社區獨有的問題。若當選下一任地檢長，不能容忍任何社區沒有安全感。「作為候選人，我到處和選民交流，他們關心的頭號問題就是犯罪，因為每個人都受到威脅。到時，社區成員會和我有一條直接聯繫的線路，當嫌犯被捕時，我會直接關注。警方正在抓捕壞人，但有時候，法院做出裁決並沒有拘留嫌犯。」

威利說，他將成為司法系統最有力的聲音之一，以嚴厲起訴嫌犯，讓他們付出代價，待在監獄中。假如有法官表現瘋狂，他會走進法庭，改變案件走向，「我將是一個非常積極的地檢官，毫不猶豫地走進法庭，讓法官向我解釋，為什麼沒有把攻擊他人的嫌犯關押起來。」

威利舉例說，有人車裡被搜查出2公斤芬太尼，或許會被求情，提出將此人送去毒品分流計畫，給予改過自新的機會，「但我不會允許此類事情發生，所謂的毒品分流計畫，是針對可能有毒品問題的人。給他們機會擺脫毒品、改變生活。我們不向毒販子提供這種選項。」

威利說，亞裔是阿縣最大的社區。調查涉及亞裔仇恨案件的關鍵問題，是驗證嫌犯的犯罪動機，「許多亞裔仇恨犯罪者，通常會被發現在犯罪時，發表了一些反亞裔的言論，我們可以指控其為仇恨犯罪。如果一個亞裔人士受到攻擊或搶劫傷害，是因為他們只是碰巧在錯誤的時間、出現在錯誤的地點？還是因為亞裔身分而受傷害？」

威利提出，希望組建特別小組，專門起訴仇恨亞裔犯罪。成員要接受特殊培訓。在紐約市，針對海地人和亞洲人的仇恨犯罪也在急劇增加。「我在看曼哈頓地區檢察官辦公室如何處理案件。他們創建了一個特別小組，也要求組員外出接受額外培訓，以處理案件。培訓的內容有，地檢官通常會發現哪些人正犯罪？執法部門在撰寫報告時應注意哪些方面？因為有時執法部門在寫警員報告的方式上犯了錯，沒有寫上適當的資訊，導致起訴仇恨犯罪更困難。」

亞裔 毒品 仇恨犯罪

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