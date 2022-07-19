疫情升溫 專家：重複感染新冠病毒恐成常態

專家表示，人們重複感染新冠可能成為新常態。（Getty Images）

由於灣區正在經歷到目前為止規模最大的一次新冠病例激增，加上不斷出現出可躲避免疫力 攻擊的新病毒株，重複感染是否已成為與新冠共存的一部分？衛生專家表示，答案是肯定的。

雖然專家認為，人們不太可能被相同的病毒株感染兩次，但從長遠來看，因為新冠病毒以閃電般的速度在變異，感染過新冠的人有可能再感染新的病毒株。白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說：「人們每年感染新冠一次以上，已經不讓人意外。」

儘管自然感染和接種疫苗 提供的混合免疫力（hybrid immunity）預防重複感染的保護力已不如從前，但研究顯示，接種疫苗再加上如果過去曾經感染，防止重複感染的能力仍然比只接種疫苗或只有感染要高。

舊金山 加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）說：「過去感染獲得的免疫力並非完全無用，只是比以前差。」

舊金山加大傳染病學家甘地（Monica Gandhi）指出，混合免疫力在預防出現重症方面特別有效。她說：「就特性而言，新冠病毒並不是一種可根除的病毒，但透過接種疫苗、感染，或兩者兼具，來提高全球人口免疫力，意味著死亡率仍然很低。」

史丹福大學傳染病學家卡蘭（Abraar Karan）補充，重複感染會增強細胞免疫力，讓人體深深記住如何對抗病毒，代表重複感染的症狀會愈來愈輕微。不過，重複感染症狀的輕重也將取決於新病毒株的特性。

卡蘭表示，透過改善通風和鼻腔疫苗等防制措施，可讓人體產生比目前的疫苗更具預防性的黏膜免疫力，讓未來的病例激增變得較地區性，從而限制病毒在全球傳播的能力。

卡蘭說：「透過減緩病毒的傳播速度，讓病例激增規模變小、頻率變低。換句話說，並非每次病例激增（outbreak）都會變成疫情（pandemic）。」

不過，由於新冠肺炎仍屬於新疾病，科學家和衛生專家還不清楚反複感染或長新冠（long COVID）會對人體造成哪些影響。