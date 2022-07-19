新冠BA.5傳播快 9成加州人處於高風險區

加州疫情再起，南加州恐成為加州第一個重啟室內口罩令的地區。（CBS）

隨著Omicron新型變種病毒BA.5的超級傳播性，加州 再掀一波疫情 ，十位居民中，有九人住在感染高風險區。

洛杉磯時報報導，如今每十名加州人，就有近九人居住在疫情處於高風險層級的縣，美國疾病管制及預防中心（CDC）呼籲這些縣市民眾，室內公共場所戴上口罩 。若疫情未改善，華裔聚集的洛縣，恐成為南加州第一個恢復室內強制口罩令的縣。

洛縣14日正式進入疫情高風險層級。若未來兩周情況保持不變，將於29日起，正式發布室內強制口罩令。

截至17日，除洛縣外，加州其他41個縣也處於高風險層級，包括聖地牙哥、橙縣、聖塔芭芭拉、帝王縣和特哈瑪（Tehama）等。而87%加州人居住在這42個縣中。就在一周前，僅41%加州人住在疫情高風險的34個縣。6月30日，范杜拉（Ventura）縣是南加州第一個進入高風險級別的縣。

但除洛縣外，目前大多數地方建議，但不強求民眾在室內公共場合戴口罩。

所謂高風險地區，是基於每10萬名居民，每周有10例染疫者住院，或基於占用病床百分比，超過這個閥值時，該縣便被CDC畫分為高風險層級。

CDC今年2月時稱，利用上述方式畫分社區疫情風險門檻，可預測死亡、入院和加護病房使用率。「分類層級的預防策略，能即時了解疫苗或戴口罩等情況，幫助預防重症與減輕醫療系統壓力。」

自加州2月解除為期兩個月的口罩令來，加州公共衛生廳強烈建議兩歲以上兒童，在公共室內場所戴口罩。

洛縣目前平均每天新增6800病例，每周增加35%。這是自國殤日長周末以來最高增幅。

最新的染疫率，高於去年夏天Delta變種病毒，後者每天上升3500病例。去年冬季的Omicron傳播高峰期，每日達4萬2000起病例。

截至15日，洛縣每10萬人，每周出現469病例，超過100或更高，被認為是高的。該縣推出的新規定，適用於2歲或以上，處於室內公共場所者，包括辦公室、零售店、活動場所、餐廳或酒吧、健身房和瑜珈館、教育場所等。但戶外空間者不需戴口罩，在室內進食者也可摘下口罩。