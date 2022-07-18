海濱公園普西迪歐隧道之頂開放 首日湧人潮

普西迪歐隧道之頂公園看藝術宮與高樓林立。 （記者李怡／攝影）

位於舊金山 市普西迪歐（Presidio）的海濱公園「普西迪歐隧道之頂」（Presidio Tunnel Tops）17日正式開放。由於公園特殊的地理位置，可近距離觀賞金門大橋全貌和美麗海濱，同時還可以觀賞到市中心的高樓林立，又與久負盛名的藝術宮相鄰，公園開放的第一天便吸引了眾多市民湧入觀光 、野餐、共度親子 時光。

普西迪歐隧道之頂公園項目，於2014年開始籌畫，2015年選定著名建築師康納（James Corner）， 2018年設計完成，經過四年的建設竣工，並於17日正式啟用。公園占地面積14英畝，內設有篝火營地、玻璃屋觀景、長凳歇息、餐車區域、綠地休憩、人行步道、供兒童遊樂的遊樂園等，從每天早上9時至下午6時免費開放。

隧道之頂公園的一部分資金是由社區居民眾籌出資9800萬元，由三方合作經營，分別是Presidio信託、國家公園局（National Park Service）、金門國家公園保護協會（Golden Gate National Parks Conservancy）。

「隧道之頂」得名於公園用地下方的隧道。 1989年地震把附近的高架橋毀壞，後來評估認為這裡建高架橋是危險的，於是把高架橋改成了隧道。 「隧道之頂」則是修建在其中一對隧道之上，另外還有一對隧道在附近，因隧道吸收了大部分的道路車輛噪音，使得「隧道之頂」公園成為了難得的供市民放鬆休閒的場地。

公園內還包括了一個灣區最大的免費遊樂場，Outpost遊樂場占地2英畝，每天從9時30分至下午6時開放，其中一些設施是由天然木材建造。遊樂場內供親子互動的設施，皆經由兒童學家、教育學家、心理學家研究討論後設置，例如場內的一些冒險攀爬設施可讓孩子們在遊玩中學習。

17日公園開幕當天，園內有娛樂表演，食物餐車與互動遊戲設計等，在公園投入使用後餐車區域會繼續服務於前來公園遊玩的民眾。

當天帶著家人前來的舊金山市民Jessica說道，因舊金山的房屋密集，市內的公園多數是占地比較小的社區綠地，且一般不會配有親子互動空間。隧道之頂開放後，與親友來散步觀光的同時又可以陪伴孩子，是一個在家門口就可以親近自然的好地方。

在16日舉行的公園剪綵儀式上，舊金山市長布里德表示，隧道之頂公園的正式開放是舊金山市民共同努力的結果。聯邦眾議院議長普洛西表示，此項目花費了大量資金清理建設場地，以建成後的效果，和對民眾生活提供的服務來看，這些花費都是值得的。

參與剪綵儀式的民選官員還有州眾議員丁右立、市議員孟達文、警察局長史考特、公共衛生局長考法特等。