加州染疫入院人數增4倍 這些人要當心

醫師 指出，大部分病情嚴重的新冠患者，包括年輕人在內，皆為未接種疫苗者。(Getty Images)

過去兩個多月間，灣區與加州 住院新冠患者人數不斷攀升。然而醫師發現，新的一波疫情 在死亡病例方面比過去緩和。2020年新冠疫情爆發後，已有超過100萬名美國民眾因感染新冠死亡。

過去三個月期間，加州新冠患者入院醫療人數已增加四倍以上。今年4月16日，加州住院新冠患者總數才不過949人，現已增加到4432人。

史丹福醫學院副教授歐至達加醫師 (Dr. Errol Ozdalga) 說，2020年與2021年期間，許多新冠病患一入院即需要戴氧氣罩急救，目前情況已經不同。

與過去幾波疫情相比，目前這波情況顯然緩和許多，這可能是加州人已廣泛接種疫苗 、打加強針，另外治療新冠藥物也可防止民眾病情惡化，降低住院治療需求。2020年至2021年冬季期間，加州新冠患者住院治療人數超過2萬。目前雖然響起新一波疫情警報，加州住院治療人數才不過4000餘人。

然而對某些社群，感染新冠生重病或死亡的威脅仍然存在。去年12月到今年元月Omicron變種病毒疫情狂飆期間，以及目前新的一波疫情爆發時，歐至達加醫師與另一位史丹福醫師曾仔細研究史丹福醫院住院治療新冠患者，在病毒變種之後產生的威脅性。他們的結論是：變種病毒仍非常危險，不容忽視。

兩人發現，每100名史丹福住院新冠病患中，約有35%出現嚴重病情。舊金山加大醫院也發現類似情況。

舊金山傳染病學專家陳子平醫師 (Dr. Peter Chin-Hong) 指出，大部分病情嚴重的新冠患者，包括年輕人在內，皆為未接種疫苗者。其他就是沒打加強針的65歲以上長者，或者免疫功能低下者。

陳子平表示，造成必須住院治療的主要因素是沒接種疫苗，第二個主要因素是年齡。他特別擔心尚未打加強針的65歲以上長者。陳子平說，目前在舊金山加大住院接受治療民眾主要是尚未接種疫苗者，或者已接種疫苗，尚未打加強針的65歲以上長者。這些民眾病情特別嚴重。

根據加州公共衛生廳 (the California Department of Public Health) 最近公布資訊，加州未接種疫苗人士入院治療比例，為已接種疫苗民眾的9.4倍。

陳子平指出，民眾感染新冠而死，這實在是個現代悲劇。因為目前已經推出相當有效的疫苗、加強針，另有治療新冠藥物Paxlovid。除了Paxlovid外，還有其他治療新冠藥物，一般而言，服用這些藥物，新冠患者就沒有住院治療的需求。有這麼多預防治療方法，仍有這麼多人因感染新冠病重入院治療。