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卓美玲再任山麓社區學院校長 曾掌該校12年

記者李榮／史丹福報導
卓美玲回任山麓社區學院校長，也是高等教育學校中少見的校長回鍋。（記者李榮／攝影）
卓美玲回任山麓社區學院校長，也是高等教育學校中少見的校長回鍋。（記者李榮／攝影）

位於洛斯阿圖山麓（Los Altos Hills）的「山麓社區學院」（Foothill college）去年11月換新校長。特別的是，被任命為新校長的人選，其實是曾在該校當過長達12年校長的Bernadine Chuck Fong（卓美玲，音譯），而這也是高等教育系統中，少見老校長回鍋的案例。更特別的是，卓美玲是第三代的華人，身為史丹福大學校友的她，也是史丹福第一位女性華裔校董。

卓美玲接受本報專訪時說，她只知道的中文名發音為「美玲」，但不確定怎麼寫，畢竟已經是第三代的華人。卓美玲介紹，自己的祖父是從中國來美，落腳夏威夷。後來父親卓美陽（Frank Y. Chuck）從夏威夷再來史丹福大學求學，也是史丹福最早的一批中國留學生。卓美玲回憶，父親以前總說，剛到史丹福的時候中國人很少，父親因此非常積極參與中國學生社團活動。當時父親還一直聽說史丹福的宿舍不給中國學生入住，因此沒有住校，但是她自己後來並沒有找到中國人不得住校的規定，不知是否為父親搞錯。

卓美玲史丹福大學畢業後，1970年代進入山麓社區大學任教，擔任心理學與兒童發展的講師，並寫了兩本相關的教科書。後來她轉而走向行政工作，在不同的職位歷練，曾任管理院長、副校長等職，1994年被任命為校長，直到2006年。

卓美玲在上一任校長的任期中，帶著學校做出許多創新。例如，1995年的山麓社區學院，就是最早期提供網路教學與學分認證的社區大學之一。另外，山麓社區學院也不斷提供各種開放性的網路課程與管理系統。同時，在卓美玲的領導下，山麓社區學院也開啟其他與鄰近高中學區的合作計畫，讓一般高中生能進一步到社區大學拿課。

「回鍋擔任校長，在（高等）教育界很少見，但我希望能繼續帶領學校創新。」卓美玲指出，山麓社區學院早在網際網路剛出來時，就提供網路課程與學分，當時是非常創新且大膽的嘗試，可以說是開啟了時代的先驅。而多年來網路與科技的發展愈來愈快，在2020新冠肺炎疫情之後，各級學校、尤其是高等教育更是都轉向網路教學，山麓社區學院必須要更快速創新，才能維持領先的地位。

她透露，山麓社區學院正在規畫將虛擬實境帶入課堂的教學，學生很快地就能夠過元宇宙，進入虛擬世界，增進學習的臨場感與效果。

卓美玲坦言，社區大學要能維持競爭力需要很大的努力，光是加州就有100多所社區大學。社區大學不僅招收高中畢業生與要進修的社會人士，一直以來同樣也針對國際學生招手，過往山麓社區學院因為優質的辦學與近矽谷高科技中心的地利之便，國際學生數量不少。不過，前幾年因為美中關係的緊張，學生簽證上多少有影響，再加上新冠疫情之後，一方面是許多學生難以實際到美國上課，再方面也因為多數課程等於是在網上學習後，山麓必須與更多其他學校競爭。

她表示，對此，山麓社區學院會更深化與社區以及國際其他高中的夥伴關係，希望高中生能夠在中學時期就先到山麓拿一些暑期課程，同時也體驗矽谷、史丹福的文化與學習環境。而且即使是國際生，選擇社區大學就讀的話，學費還是比綜合型的大學來得便宜許多，對中產階級來說負擔較小。

卓美玲（右）與史丹福的關係相當深厚。左為史丹福校友會校董黃新筠。（記者李榮／攝影...
卓美玲（右）與史丹福的關係相當深厚。左為史丹福校友會校董黃新筠。（記者李榮／攝影）

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