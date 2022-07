988專線開通 提供聖縣民眾諮詢心理問題 全天候皆可撥打

988心理危機熱線周六開通,為存在心理困擾的居民提供支持。(圖片取自縣府官方推特)

為了給有心理健康 問題或藥物使用依賴者提供緊急支援,16日起,聯邦政府 仿照911緊急專線電話,開通988三碼心理危機專線,專業心理健康顧問會在全國範圍內向撥打熱線的民眾提供24/7全天候的心理健康諮詢。

聖他克拉拉縣議會主席沃瑟曼 (Mike Wasserman) 表示,這條新的988心理危機熱線,將成為聖縣為民眾提供的心理健康服務的一部分,讓可能對自己或他人造成傷害的民眾提供緊急心理幫助。

據聖他克拉拉縣府介紹,聖縣心理危機熱線有多種語言、免費且保密的服務,旨在為那些有情緒或心理困擾的人提供支持。服務語言包括普通話和粵語。服務對象包括有自殺想法、心理恐懼及其他任何心理健康問題,以及藥物使用依賴的居民。如若居民認為自己有親友存在心理危機需要得到幫助,也可以撥打988熱線求助。

雖然988熱線會為有需要的居民提供多語言翻譯員,但是熱線沒有提供按數字選擇語言的系統功能。居民需要用簡單的英文來要求心理諮詢顧問提供相應的語言翻譯服務。比如說「I want someone that speak Chinese」(我需要一名說中文的人),或者「I speak Chinese」(我講中文)。心理健康顧問在聽到要求後,會聯繫中文翻譯員加入對話。

在接到心理危機電話後,988熱線的心理顧問將首先了解來電者的需求,評估和確定風險等級,並設法降低風險,提供必要支持。如果心理顧問認為,來電者需要由心理健康臨床醫生親自看診,心理顧問會讓來電者與移動危機應對小組(Mobile Crisis Response Team)取得聯繫,讓這個小組繼續協助下去。

只有當988熱線的心理顧問確定來電者正試圖自殺時,心理顧問才會聯繫執法部門,啟動緊急救援程序。即使在聯繫執法部門時,心理顧問也會繼續與來電者通話,直到警方到達現場,且來電者願意與警方交流。

988心理危機熱線完全保密,只有當來電者將要對自己或他人實施傷害,醫療顧問才有權讓第三方知道通話內容,來電者的通話數據將進入一個管理系統,用於生成總體數據報告,但來電者的個人信息不會出現在報告裡。

任何人都可以打988熱線電話尋求心理幫助,甚至包括逃犯和非法移民 。