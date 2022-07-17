加大、加州大校園 爭取明年提供墮胎藥

加大州大校園內即將提供墮胎藥。（美聯社）

為繼續致力於維護女性墮胎 選擇，加州大學 和加州州立大學系統正努力在1月1日前為所有校園提供藥物墮胎服務。

到目前為止，加州州立大學沒有一個校區提供藥物流產，而加州大學系統內各校區的提供藥物流產情況也各不相同。然而，這兩所大學系統都表示，他們正在按計畫執行2019年通過的一項法律，要求校內的學生健康中心提供該藥物。

根據舊金山加大的研究項目「推進生殖健康的新標準」（Advancing New Standards in Reproductive Health），一旦提供藥物流產，每年可能有多達6228名學生在加大和州大校園內尋求此項服務。

根據該研究項目的2018年報告，每個月有322到519名加大和州大的學生尋求藥物流產。報告估計，其中多達三分之二的學生必須乘坐至少30分鐘的公共交通工具才能到達最近的非校園診所。報告稱，校園附近設施的平均藥物費用超過600元，而平均等待時間為一周。

隨著校園開始提供藥物流產，許多學生將在路上花費更少的時間，自費費用也將減少。獲得藥物流產通常只需幾個親訪也可遠程的預約，並獲得一個處方。

加大學生健康保險 計畫涵蓋了藥物流產的費用，但州大系統的學生以及那些放棄保險要求的加大學生則將不得不為接受藥物治療而付費。藥物費用預計將在60元至80元之間。

為了滿足1月1日的最後期限要求，沒有藥物流產服務的州大和加大校園將不得不培訓藥物提供者，並更新網站上的信息，以便讓學生知道這項服務是可用的。生殖健康倡導和咨詢團體Essential Access Health正在為他們提供Zoom培訓課程，概述新的法律，指導如何實施藥物流產，以及如何在病人結束妊娠後提供支持。一些校園表示，他們正在考慮為藥物流產提供遠程保健預約，並允許學生在離家較近的藥店取藥。