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遼寧第一代移民 劉亞洲參選布利桑頓市議員 誓言「打造安全城市」

記者劉先進／布利桑頓報導
來自中國遼寧的第一代移民劉亞洲（Joel Liu）16日宣布參選布利桑頓第三區市議員。（記者劉先進／攝影）
來自中國遼寧的第一代移民劉亞洲（Joel Liu）16日宣布參選布利桑頓第三區市議員。（記者劉先進／攝影）

21年前，中國遼寧省第一代移民劉亞洲（Joel Liu）帶著兩件行李和一點現金來到美國，希望拿到博士學位，實現美國夢。他努力工作，艱苦打拚。隨後，劉亞洲拿到博士學位，順利成為電氣工程師。他說，追求美國夢的路上，得到很多人的幫助，也希望回饋社區。16日，劉亞洲舉行活動，宣布正式參選東灣三谷地區布利桑頓（Pleasanton）第三區市議員。他的競選綱領是，打造安全而可持續性的城市，加強市政府和學區之間的合作關係。

不少市民到場支持劉亞洲參選市議員。（記者劉先進／攝影）
不少市民到場支持劉亞洲參選市議員。（記者劉先進／攝影）

60多人參加16日的競選起跑活動。矽谷華人協會（SVCA）也背書劉亞洲參選，並派出代表Lisa Huang發言，2位市議員出席活動。

劉亞洲獲得了亞利桑那州立大學的電氣工程博士學位，在跨國電力管理公司Eaton Corporation擔任工程經理，負責其電氣工程業務中數百萬的項目。他與妻子、兩個孩子一起住在布利桑頓。劉亞洲說，在追求美國夢的道路上，得到頗多的慷慨支持，有些人相熟，更多人素不相識，「感謝那些我不認識的人的唯一方法，就是做同樣的事情，回饋他人。」

劉亞洲的社區服務經驗頗為豐富。他曾擔任Harvest Park中學校務委員會的家長成員和東灣社區能源公司的社區諮詢委員會成員。加入美洲中國工程師協會17年，2018年共同創立了三谷亞裔聯盟（Tri Valley Association）。他說，擔任該工程師協會理事會主席時，決定頒發社區服務和民間領袖獎，而不是只著眼於工程師和企業的圈子。

劉亞洲2018年開始在布利桑頓的能源和環境委員會任職，該委員會與市政工作人員合作，就水、能源和環境等議題向議會提出建議。最近，劉亞洲幫助市府制定和通過氣候行動2.0計畫。希望減少溫室氣體排放，目標是到2030年比1990年的水準減少70%，到2045年實現人均碳中性。今年。他被公司評選為「商店志願服務獎」，全球9萬員工中，只有8人獲獎，他是其中之一。

劉亞洲說，為了使布利桑頓成為更安全的城市。他希望繼續保持所有住宅、街道、公園和開放空間的最高安全標準。如果成為市議員，希望繼續為執法部門、消防員和緊急服務單位提供足夠的資源，以確保社區的持續安康。「此前，作為市府能源和環境委員會主席，我們與工作人員合作，通過了氣候行動2.0計畫。我想繼續服務城市，努力實現基於政策目標，確保安全的水、清潔的環境和資源的節能利用。」

他表示，歷史上，布利桑頓的財務管理頗為出色。但看到最近的一些跡象表明，財政決策不力。「那些相當重大的財務決策，會對財務狀況產生巨大影響。隨著通貨膨脹率達到9.1%，以及地緣政治的緊張，經濟衰退的風險迫在眉睫，作為一個企業的領導者，我管理了多個百萬數額的計畫和業務，所以我保證，用專業經驗來管理維護，以確保城市財政走上可持續的道路。」

劉亞洲目前的對手是希望競選連任的現任市議員。他說，競選的最大挑戰是知名度。布利桑頓有30%到40%的人口是亞裔，但有選舉權的亞裔為25%，有選舉權的華裔約10%。「希望盡最大努力，透過社媒、活動、和社區人士會面等方式，在其他族裔中擴大知名度。」 華人朋友可登錄劉亞洲的官網https://www.votejoelliu.com/了解詳情。

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