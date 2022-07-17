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連番砲轟紅州是想選總統？ 紐森：無意問鼎白宮

編譯組／綜合報導
加州州長紐森近來不斷批評全美時政，引發外界猜測他的政治動向。（美聯社）
加州州長紐森近來不斷批評全美時政，引發外界猜測他的政治動向。（美聯社）

加州州長紐森近日來連連出招，不僅砲打佛州、德州的「紅色執政」正在顛覆美國文化， 11日的專訪與13日在華府的演講又再度提及類似論點，強調如果民主黨內沒有人願意挺身而出，他願意出來相挺。當然，連串的大動作顯然已經超越加州州長選戰第二波宣傳的規模，讓外界諸多猜測，包括他是否有意問鼎白宮。

不過，紐森告訴洛杉磯時報，他的目標裡沒有白宮，只是當他必須站出來時，他站出來了。紐森強調，他並不想取代總統拜登，但是他也不後悔自己的連番砲轟，引來揣測與議論，「我全盤接受」，但「我就是無法坐視這一切」，包括對民主與民權的傷害。紐森說，總統恪守其職，但身為州長他應該起身對抗，其他大大小小的民主黨人也該醒醒。

民主黨策士Rose Kapolczynski認為，紐森對拜登不構成威脅，因為在紐森的位置，他確實更容易開砲，這當下，誰願意出來為民主黨價值與信念說話，誰就會獲得支持。不過，紐森的大動作也引發批評，共和黨人認為，拿其他州來當箭靶當然容易，「但是加州自己就是天堂了嗎？乾旱呢？遊民問題呢？紐森怎麼不看看自己後院是不是正在起火？」

紐森 民主黨 加州

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