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今年以來屋崙發生58起兇殺案 比去年少19%

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠8街一超市門口，此前發生搶劫。至今屋崙有1400起搶劫案，比去年同期減少3%。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙華埠8街一超市門口，此前發生搶劫。至今屋崙有1400起搶劫案，比去年同期減少3%。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙警局表示，4日到10日期間的一周，屋崙2人死於暴力、發生了43起槍擊事件和45起搶劫案。警局今年至今調查了58起兇殺案，比去年同期的72起減少19%；至今屋崙有1400起搶劫案，比去年同期減少3%。

警局數字顯示，6月27日到7月3日期間的一周，槍擊探測設備ShotSpotter檢測到128起槍擊。截至7月初，屋崙2022年槍擊4277起，去年同期4799起，同比下降11%。

屋崙搶劫案至今有1400起，比去年同期下降。華埠有警察長期巡邏，但搶劫還時有發生，記者數次報導華埠搶劫步行者的勞力士金表，又或在華人超市門口，劫匪趁華人顧客下車搬貨時，搶劫車輛逃之夭夭。

警局還透過社媒提醒民眾，如何減少被搶的風險。比如，不要反抗，個人財物可以更換，不要被電子設備分心，減少攜帶個人物品，只帶ID、借記卡或信用卡等。具體來說，一定要把現金或手機隱藏起來，當小偷看到手機時，就想下手。為了安全起見，要像對待現金一樣對待手機。撥打警察局的非緊急電話510-777-3333，報告可疑人員。「警方希望聽到你的聲音，而你可以阻止犯罪的發生。盡可能多地提供資訊，包括你注意到這個人的時間，對方的穿著、鞋子，以及走路的方式。 」

警方還提醒，在捷運（BART）車站周圍要特別小心。小偷往往會在此尋找受害者。儘量不要在夜間單獨在車站附近行走。和同伴一起從車站走到車上。到了停車點，要注意周圍的人，如果有人看起來很可疑，就離他遠點。

市民要切記，在光線充足、人口密集的地方使用自動取款機。最好在白天使用商店和銀行的自動取款機。在使用取款機之前，先觀察該地區。如果看到有人無緣無故地在該地區閒逛，請離開、找到其他取款機。如果在交易過程中看到一些奇怪的東西，請按下取消鍵，拿著卡離開。交易結束後，要保持警惕。手中的現金會讓你成為可能的目標。應立即離開。如果你懷疑有危險，迅速進入最近的商店或建築物。

屋崙 槍擊 手機

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