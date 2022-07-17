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庇護遊民 沙加緬度批准建安全住宿社區

記者江碩涵／沙加緬度報導
沙加緬度縣議會（Board of Supervisors）本月12日批准了一個幫助人們遠離街頭的新庇護所，地址在7001 East Parkway。（翻攝自Google Map）
沙加緬度縣議會（Board of Supervisors）本月12日批准了一個幫助人們遠離街頭的新庇護所，地址在7001 East Parkway。（翻攝自Google Map）

沙加緬度縣議會（Board of Supervisors）本月12日批准設立一個幫助人們遠離街頭的新庇護所，地點在沙加緬度縣衛生與大眾服務大樓的停車場，地址：7001 East Parkway，希望藉此讓無家可歸的人們有新的住所。

沙加緬度縣府表示，安全住宿社區（Safe Stay Communities）是屬於微型屋（tiny homes）的類型，許多無家可歸者都不喜歡大型庇護所，微型屋較適合居住，而沙加緬度仍有許多空地可以建造這類型的微型屋。

沙加緬度縣議會今年6月就曾批准了一個安全住宿社區，地點在Florin 和 Power Inn道路附近，可容納125人，如今7月又新建了34間單人迷你屋和11間雙人迷你屋。官員表示，這地點還將提供淋浴間、洗手間和洗衣服務，甚至也歡迎寵物入住。

縣府官員肯尼迪（Patrick Kennedy）說，無家可歸者已經生活在這個特定區域好一陣子，因此如果讓他們能住在這樣安全的空間，事實上可以保持這個地區更為乾淨整齊。

他表示，事實上這裡的無家可歸者會在街頭公開進行毒品交易，也會發生暴力犯罪、破壞公物，尤其是在縣議會大樓附近，附近許多地點都被燒毀了，因為無家可歸者時常在附近點燃物品。

沙加緬度縣無家可歸者倡議人士哈爾康（Emily Halcon）表示，為了無家可歸者準備的微型屋，將使得所有人都受益，因為微型屋將無家可歸者從營地轉移到安全的生活地點。

官員們表示，雖然這並不是無家可歸者危機的永久解決方案，但這是一個好的開端。微型屋大約需要四星期才能組裝起來，但縣府官員尚未宣布確切完工、以及可以入住的時間。

庇護 暴力犯罪 毒品

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