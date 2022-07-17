舊金山市長專欄／新地檢長謝安宜就任 保護社區安全

舊金山新任地區檢察官謝安宜（Brooke Jenkins）宣誓就職。

親愛的讀者：經過廣泛而漫長的過程，包括與社區成員、小商戶和律師等的會面，我任命了謝安宜（Brooke Jenkins）為舊金山 新任地區檢察官 ，她的檢察官和個人經驗使她有能力最好地瞭解刑事司法系統內的各方面。

謝安宜在灣區土生土長，在芝加哥大學法學院獲得法學博士學位，在柏克萊加大獲得學士學位。2014年至2021年，她在舊金山地區檢察官辦公室擔任助理檢察官，一直致力在輕罪和重罪等工作單位任職，然後擔任該辦公室的仇恨犯罪檢察官。她後來晉升到性侵犯檢控單位，最終晉升為凶殺檢控單位。

由於對辦公室的方向越來越不滿，她於2021年10月從舊金山地區檢察官辦公室辭職。至離開時，她起訴了超過25次陪審團下進行的刑事審訊，並完成了100多次初步聆訊。

我每天都聽到居民對舊金山的問責制狀況感到沮喪，並為安全而擔憂，同時也不希望在刑事司法系統改革方面取得的進展上後退。我將竭盡全力與我們的新檢察官合作，以恢復居民對司法系統的信心，同時兌現我們所作出的承諾。

舊金山新任地區檢察官謝安宜（Brooke Jenkins）宣誓就職。

謝安宜將任職到11月，屆時她將在特別選舉中競選，該選舉將決定誰能將完成前任地檢官到2023年底的任期。

我真誠地希望你能支持謝安宜為保護我們社區安全所做的工作。

行動呼籲：支持在預防犯罪和調查工作

目前，除非存在迫在眉睫的嚴重傷害或死亡危險，否則舊金山警察 局都被禁止取得任何實時監控鏡頭影片來解決或預防犯罪。這使得市內不同社區都容易受到有組織犯罪活動的影響，如過去幾年來市內發生的大規模搶劫、槍枝暴力、毒品交易和入屋盜竊。

明天，7月18日，在舊金山市議會規則委員會將審議我支持和贊助的法案，以賦予執法部門有限的臨時權力，允許他們使用實時監控鏡頭影片來幫助防止和調查罪案。

市議員需要聽到居民、上班人士、大小商業支持這些幫助改善舊金山公共安全的措施。請採取行動，給你的市議員致電或發出電郵，讓他們知道你支援這項立法，以幫助改善舊金山的公共安全。電子郵件：[email protected]，請在7月18日星期一上午10時致電規則委員會會議，發出你的聲音。公眾評論電話：1 (415) 655-0001 (會議ID：24843 435 9050 # # )

請告訴你的朋友、同事、鄰居或任何明白我們需要關心打擊犯罪和預防犯罪的人士有關此立法，鼓勵他們參與。

立法重點：

目前，除非存在「緊急情況」，否則警方甚至被禁止取得或監控第三方擁有或運作的實時監控系統影片。「緊急情況，被定義為涉及迫在眉睫的嚴重身體傷害或死亡危險的情況。如果不符合這一標準，警方甚至暫時無法取得實時片段。這種故意矇蔽執法是不合理的，也不會使我們更安全。

例如，有組織犯罪，無論是在聯合廣場的大規模搶劫，還是在田德隆區的毒品交易集團，或是華埠的零售盜竊或西面社區內專門針對家庭入室盜竊，如果執法部門得到了這項法案支援，可更有效地解決的犯罪活動。

這項立法將允許警方在涉及公共安全的大規模事件中使用非市府擁有的攝像鏡頭和攝像機網路，調查活躍的輕罪和嚴重犯罪行為；以及調查警員不當行為。此立法有堅固的保障，防止濫用。如：包括所有監控鏡頭擁有者或運營者均有權拒絕取用請求的權利；要求取用的書面請求；對指揮級別的警員以及任何可以取用影片的警員進行培訓；並明確禁止使用影片來針對任何行使第一修正案所付予的權利。影片片段也可以用作證據，為可能被錯誤指控的人士寬免罪責，幫助警察和檢察官確保他們追究真正的責任人。